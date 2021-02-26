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"Сарансккабель" приглашает на выставку "Cabex 2021"

Сарансккабель приглашает на выставку Cabex 2021

26 февраля 2021, 11:25
Рубрика: Компании
Метки: Cabex, Cabex 2021, САРАНСККАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: ООО "Сарансккабель"

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Новости компании

Приглашаем Вас посетить стенд ООО «Сарансккабель» на крупнейшей выставке кабельно-проводниковой продукции «CABEX-2021». Посещение выставки это возможность ознакомиться с тенденциями рынка, узнать о перспективных разработках производителей кабельной продукции, а также провести переговоры с руководителями предприятия, техническими и коммерческими специалистами.

ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельно-проводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия: кабели силовые с изоляцией этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН», кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU, нефтепогружные кабели.

Будем рады видеть Вас с 16 по 18 марта 2021 года в г. Москве по адресу: ЦВК «Экспоцентр», Павильон 8, Зал 2,  Стенд B229

Как добраться

Оформление электронного билета

Для бесплатного посещения выставки используйте при регистрации промокод: saranskkabel

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Источник: ООО "Сарансккабель"

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