Азовкабель распродает оборудование

Зачем компания тратит деньги на выставку?
3 марта 2021, 14:15
Рубрика: Компании
Метки: АЗОВСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ, АЗОВКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность
ООО «Азовская кабельная компания» (Украина) реализует основное и вспомогательное технологическое оборудование в связи с прекращением производства кабельно-проводниковой продукции.
- Цены – договорные;
- готовы рассмотреть встречные предложения по ценам;
- готовы предоставить тех.документацию для ознакомления, фото;
- готовы продемонстрировать оборудование на месте.
говорится на сайте компании.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter