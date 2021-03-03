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Азовкабель распродает оборудование

ООО «Азовская кабельная компания» (Украина) реализует основное и вспомогательное технологическое оборудование в связи с прекращением производства кабельно-проводниковой продукции.

  • Цены – договорные;
  • готовы рассмотреть встречные предложения по ценам;
  • готовы предоставить тех.документацию для ознакомления, фото;
  • готовы продемонстрировать оборудование на месте.

говорится на сайте компании.

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Источник: ООО "Азовская кабельная компания"

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