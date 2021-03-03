РТКОММ и МТС повышают доступность интернета на Чукотке

РТКОММ предоставил ПАО «МТС» спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта «Доступный интернет» на территории Чукотского автономного округа по субсидированным тарифам.

«Доступный интернет» на Чукотке — часть федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Он регулируется соглашениями, заключенными между операторами связи и департаментом промышленной политики Правительства Чукотского автономного округа.

Коммерческий директор РТКОММ Михаил Муттерперл: «С помощью спутниковых каналов РТКОММ МТС в 2021 году реализует на территории Чукотки комплексный проект, от которого зависит уровень доступности интернета для ее жителей. Мы с готовностью предоставляем операторам связи спутниковые каналы для реализации социально-значимых проектов и рады быть полезными, обеспечивая современными цифровыми сервисами население труднодоступных и удаленных районов нашей страны».

Директор филиала ПАО «МТС» в Чукотском АО Наталья Экшенгер: «Чукотка — один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с использованием спутниковых каналов связи. При этом регион остается одним из самых активных по пользованию мобильного интернета на Дальнем Востоке. Суровые климатические условия и транспортная удаленность не позволяют сегодня реализовать проект по строительству волоконно-оптической линии связи. Но и в таких непростых условиях мы стремимся предоставить нашим абонентам качественные услуги связи и обеспечивать беспрерывное интернет-соединение в любых погодных условиях, что особенно важно в районах Крайнего Севера. Несмотря на то, что оптимизация частот завершилась совсем недавно, пользователи уже оценили скорость. В среднем еженедельный трафик вырос на 45% и продолжает расти».

РТКОММ (100% дочернее общество ПАО «Ростелеком») — крупнейший оператор рынка спутниковой связи России.

По данным ComNews Research (входит в ГК ComNews), по итогам 2020 года РТКОММ лидирует по количеству подключенных абонентов среди российских VSAT-операторов.

Имея одну из самых разветвленных спутниковых сетей в России, РТКОММ предоставляет услуги связи клиентам в любых труднодоступных местах и на удаленных территориях, где недостаточно развиты или полностью отсутствуют сотовые и проводные телекоммуникации.

РТКОММ системно разрабатывает и внедряет современные спутниковые решения в интересах государства и всех категорий клиентов. Традиционно прочные партнерские взаимоотношения с крупным бизнесом и операторами связи являются фундаментом динамичного развития компании.

Активно способствуя развитию рынка спутниковой связи в России, РТКОММ предоставляет услугу доступа к скоростному спутниковому интернету под торговой маркой SenSat.

Еще одно направление, которое активно развивает РТКОММ — услуга «Морской VSAT». Сегодня она востребована у клиентов, деятельность которых связана с морскими перевозками. Зона обслуживания РТКОММ — вся акватория Мирового океана, включая прибережные зоны всех континентов.