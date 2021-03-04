Новая тренировочная база ФК «Ростов» будет располагаться возле Гребного канала. Победитель тендера в течение года должен будет спроектировать ряд объектов. Об этом сообщает gorodn.

Фирма-победитель конкурса про строительству тренировочной базы должна будет спроектировать главный и административный корпусы, корпус детско-юношеских команд, АБК с гаражом, а также восемь полей, две трибуны, три КПП, три утепленных поста охраны, четыре автостоянки.

В двухэтажном главном корпусе разместятся тренировочный зал на 1800 кв.м с раздевалками, помещения для водных процедур, медблок, массажные кабинеты, конференц-зал и методкабинет, кабинеты руководителей, пищеблок, бытовые помещения, жилые ячейки.

Из инженерных сооружений на базе возведут котельную, дизельную электростанцию, ГРПШ, локальные очистные сооружения, водопроводную насосную станцию пожаротушения, противопожарные резервуары с водой, систему видеонаблюдения. Площадь отведенного участка составит 21,2 га.

Напомним, на левом берегу Дона будет простроен центр подготовки футболистов стоимостью 1,7 млрд рублей. Срок реализации этого проекта пять лет.

Фото: пресс-служба ФК "Ростов"