В 8 вузах Москвы пройдут отборочные этапы IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» , входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

Отборочные этапы Студенческой лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» набирают обороты. В ходе чемпионата в 70 профильных вузах страны будущие специалисты ТЭК, МСК атомной промышленности и смежных отраслей презентуют свои инновационные проекты и соревнуются за путевку в полуфинал престижного соревнования.

Традиционно большое представительство имеет столица России: в борьбу за главные призы «CASE-IN» вступили 8 московских вузов.

Полуфиналисты уже определены в Национальном исследовательском университете «МЭИ» и Московском государственном строительном университете.

В трех вузах столицы инженерные баталии Чемпионата готовятся провести в очном формате.

12 марта отборочный этап примет Российский университет дружбы народов. Организаторы совместно с компаниями-партнерами Чемпионата подготовили для студенческой молодежи кейсы по трем направлениям.

В рамках направления «Горное дело» будущие горные инженеры по заданию АК «АЛРОСА» оптимизируют затраты на проветривание подземного рудника «Удачный» им. Ф.Б. Андреева в Республике Саха (Якутия), а геологи «вычислят» перспективные участки для последующей разведки полезных ископаемых.

Участники направления «Геологоразведка» не просто выполнят задание кейса, но и визуализируют свои решения в программе 3D моделирования месторождений, которую внедряет в чемпионат партнер направления компания МАЙКРОМАЙН.

Кейс по направлению «Нефтегазовое дело» разработан по материалам ПАО «Татнефть»: участники создадут проект по применению промышленных газов для увеличения нефтеизвлечения и снижения углеродного следа.

17 марта эстафету подхватит Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе. Отборочный этап пройдет по трем направлениям: «Горное дело», «Нефтегазовое дело», «Геологоразведка».

На следующий день, 18 марта, инженерные соревнования пройдут в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина. Студенты смогут продемонстрировать инновационные проекты по одному из двух направлений: «Нефтегазовое дело» или «Проектный инжиниринг».

В 2021 году линейка отраслевых направлений Студенческой лиги пополнилась новым направлением «Проектный инжиниринг». Будущие строители и инженеры-проектировщики в ходе решения кейса оценят внедрение цифровых технологий для строящегося в условиях вечной мерзлоты завода по производству сжиженного природного газа в ЯНАО. Задание студентам дал партнер чемпионата ─ АО «НИПИГАЗ».

Также в трех вузах Москвы отборочные этапы пройдут в дистанционном формате.

19 марта Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» организует соревнования по направлениям «Горное дело и «Металлургия».

Студенты-металлурги в рамках кейса Объединенной компании «РУСАЛ» должны будут исследовать алюминиевые сплавы для использования в электропроводящих шинах автотранспорта взамен медных проводников.

Отборочные испытания в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» 30 марта объединят будущих специалистов IT и атомной промышленности. В рамках направления «Цифровой атом» студенты создадут прототип цифровой системы дистанционного погружения новых сотрудников в среду Госкорпорации «Росатом».

Наконец, 1 апреля студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова продемонстрируют свои решения в рамках направления «Геологоразведка».

Команды, занявшие 1 и 2 места в отборочных испытаниях в вузах Москвы, получат право принять участие в полуфинале Центрального федерального округа.

Финал Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» пройдет в конце мая в Москве в очном формате.

В 2021 году партнерами Студенческой лиги стали 17 ведущих компаний, которые подготовили студенческой молодежи свои кейсы.

В 2021 году партнерами чемпионата «CASE-IN» выступают 17 ведущих отраслевых компаний: АО «СО ЕЭС», АК «АЛРОСА» (ПАО), Госкорпорация «Росатом», ПАО «РусГидро», ПАО «ФСК ЕЭС», ООО «СИБУР», ПАО «Татнефть», АО «НИПИГАЗ», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «Ай Эм Си Монтан», АО «Сибирский Антрацит», ООО «Майкромайн Рус», ООО «Распадская угольная компания», ООО «Прософт-Системы», ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания», ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Красцветмет».

Партнеры предложат лучшим участникам чемпионата стажировки, практики и трудоустройство, 20 вузов-партнеров чемпионата – льготы для студентов при поступлении в магистратуру и аспирантуру.

Чемпионат реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятиях линейки «CASE-IN», пообщаться с экспертами отрасли и воочию увидеть проекты начинающих специалистов, которые, возможно, уже завтра завоюют общемировую известность.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

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