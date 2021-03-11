На Балаковской АЭС модернизируют измерительную систему

В рамках ремонтной кампании 2021 года на Балаковской АЭС будет модернизирована система контрольно-измерительных приборов. Датчики обновленной системы смогут передать сотрудникам станции данные о состоянии технологического оборудования даже в самых экстремальных условиях работы, когда обычные приборы могут выйти из строя.

Новая измерительная система будет способна контролировать до 20 основных параметров работы реакторной установки. Датчики системы позволят контролировать сохранность физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду.

«Система контрольно-измерительных приборов дополнительно подключена к источникам бесперебойного питания и может работать при потере штатного энергоснабжения. А датчики термоконтроля активной зоны реактора способны не менее трех суток передавать результаты измерений даже при температуре 1200 градусов, что почти в три раза превышает норму. Новая измерительная система повысит устойчивость нашей атомной станции к экстремальным внешним воздействиям природного и техногенного характера», – поясняет главный специалист Балаковской АЭС Владимир Гудеменко.

В текущем году система контрольно-измерительных приборов будет внедрена на первых трех энергоблоках Балаковской АЭС, в 2022 году – на энергоблоке № 4.

Система контрольно-измерительных приборов для АЭС с реакторами ВВЭР была разработана специалистами АО ОКБ «Гидропресс» (входит в энергомашиностроительный дивизион Росатома - АО «Атомэнергопроект») в рамках масштабной программы постфукусимских мероприятий, призванных повысить устойчивость российских АЭС к экстремальным внешним воздействиям природного и техногенного характера.

Источник: Управление информации и общественных связей Балаковской АЭС