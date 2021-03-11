Представляем девятый выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Рады представить вашему вниманию девятый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №9:

Объем инвестиций в «зеленую» энергетику Ставрополья до конца 2021 года составит 72,5 млрд. рублей

Строительство возобновляемых источников энергии (ВИЭ) обеспечивает положительный экономический эффект для Ставропольского края. Помимо повышения эффективности энергетической системы регион будет ежегодно получать дополнительные налоговые отчисления в бюджеты разных уровней, сообщил региональный Министр энергетики, промышленности и связи Виталий Шульженко.

Кроме того, по его словам, в регионе появляются новые рабочие места. Так, сейчас в строительстве пяти объектов ВИЭ задействовано более чем 1,5 тыс. человек. После их запуска в эксплуатацию к обслуживанию будет суммарно привлечено около 500 специалистов.

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Утверждена «дорожная карта» по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду

Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий («дорожную карту») по сокращению негативного воздействия предприятий угольной промышленности на окружающую среду на основе наилучших доступных технологий (НДТ).

Вице-премьер отметила, что за последние годы увеличивались выбросы вредных веществ в атмосферу, площадь нарушенных земель, а также накопленные отходы от добычи угля. «Загрязнение водных источников, снижение качества воды влечёт за собой ухудшение состояния всей экосистемы», – прокомментировала Виктория Абрамченко. По её словам, более активное использование в деятельности НДТ – это не дань времени, а реально сформированный запрос людей, всей экономики на экологичность, в том числе в области осуществления деятельности по добыче угля. С этой целью, отметила Виктория Абрамченко, планом мероприятий ставится задача внедрения современных и не причиняющих здоровью человека вреда технологий закрытой перевалки угля.

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Европейская комиссия представила стратегию ЕС по развитию шельфовой энергетики на базе ВИЭ

Целью стратегии является достижение климатической нейтральности к 2050 году, для чего поставлена задача увеличить мощность европейской шельфовой ветровой генерации с нынешних 12 ГВт до 60 ГВт к 2030 г. и до 300 ГВт к 2050 г., а также дополнительно ввести в эксплуатацию 40 ГВт мощности ВИЭ-генерации за счет использования энергии океана и других новых технологий, таких как плавучие ВЭС и СЭС к 2050 г.

Амбициозные планы Еврокомиссии основываются на огромном энергетическом потенциале морских бассейнов Европы и на глобальном лидерстве европейских компаний в секторе шельфовой ветровой энергетики. Предполагается, что реализация стратегии создаст новые возможности для промышленности, новые рабочие места по всему европейскому континенту и укрепит глобальное лидерство ЕС в области технологий шельфовой энергетики, а, кроме того, обеспечит защиту окружающей среды, биоразнообразия и рыбного хозяйства.

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ЕС будет добиваться постепенного отказа от ископаемого топлива на переговорах по соглашению об энергетической хартии

ЕС будет добиваться постепенного отказа от ископаемого топлива на переговорах по соглашению об энергетической хартии, пишет Reuters.

ЕС решил настаивать на 10-летнем поэтапном отказе от ископаемого топлива в соответствии с договором энергетической хартии в ответ на заявления ряда стран о том, что они выйдут из соглашения, если оно не будет отвечать климатическим целям Европы.

В следующем месяце более 50 государств, его подписавших, вновь начнут переговоры с целью обновить документ, который был создан в 1990-х гг. для защиты международных энергетических инвестиций.

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Гендиректор Baker Hughes Лоренцо Симонелли и Дэниела Йергина из IHS Markit об энергопереходе

Хорошая полемическая статья с мнениями гендиректора Baker Hughes Лоренцо Симонелли и Дэниела Йергина из IHS Markit об энергопереходе. Да, они оба – из нефтяной отрасли и отстаивают свой интерес, но тон их высказываний – примирительный: да, энергопереход происходит, но одни ВИЭ не станут основными источниками энергии ещё на протяжении десятилетий.

Симонелли приводит примеры. Так, Германия с начала года почти не произвела энергию с солнечных панелей – зима. Недавно небольшие проблемы на хорватской подстанции чуть не обрушили всю энергосистему Европы. Эта проблема показала важность поддержания постоянной частоты энергосистемы, а ВИЭ пока не могут её поддерживать из-за нестабильности своей работы.

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Аммиак однажды спас мир - он может повторить это снова

Столетие назад мир столкнулся с надвигающимся продовольственным кризисом. Быстро растущее население заставляло фермеров выращивать урожай быстрее, чем успевали азотфиксирующие бактерии в почве, а запасы гуано и природных нитратов в Южной Америке, которые они применяли в качестве удобрений, сокращались. Фриц Хабер и Карл Бош разработали способ реакции водорода и атмосферного азота под давлением с целью получения аммиака, который, возможно, до сих пор является самой большой глобальной проблемой, решаемой с помощью химии. Фермеры использовали его вместо натуральных удобрений. В результате процесса Габера-Боша по-прежнему производится почти весь мировой аммиак, а также производные, такие как мочевина и нитрат аммония.

Сегодняшний кризис - это изменение климата. На этот раз на помощь может прийти аммиак, улавливая, храня и отправляя водород для использования в топливных элементах и ​​турбинах, не загрязняющих выбросы.

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Итальянский нефтегазовый концерн Eni представил среднесрочную стратегию на 2021-2024 годы

Итальянский нефтегазовый концерн Eni представил среднесрочную стратегию на 2021-2024 годы, а также долгосрочные цели развития.

В прошлом году Eni объявила следующие цели:

1. Снизить выбросы по всему жизненному циклу своих энергетических продуктов на 80% к 2050 году (от уровня 2018 года), включая Категории выбросов 1,2,3.

2. Снизить интенсивность выбросов на 55% к 2050 году (от уровня 2018 года).

3. Стать «эмиссионно-нейтральной» компанией в Европе к 2050 году, включая Категории выбросов 1,2,3.

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Энергостратегии Китая предусматривают наращивание объёмов угольной генерации в абсолютных значениях вплоть до 2030 года

Все энергостратегии Китая, за исключением ориентированной на нулевые выбросы углеводорода к 2060 году, предусматривают наращивание объёмов угольной генерации в абсолютных значениях вплоть до 2030 года. Далее возможны варианты. И как я пишу на протяжении нескольких лет - Китай оставляет временной лаг до 2035 года - как возможность получить новые более устойчивые технологии накопления энергии. А до тех пор Пекин будет масштабно замещать старые грязные ТЭЦ на новые блоки-миллионники с низким выбросом СО2.



Согласно исследованию американского аналитического центра Global Energy Monitor (GEM) и Хельсинкского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), мощность угольной генерации Китая в 2020 г., с учетом выбывших мощностей, выросла на 29,8 ГВт, в то время как остальной мир сократил производство электроэнергии на угле на 17,2 ГВт.

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Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока не способны выйти на необходимые масштабы выработки энергии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что солнечная и ветровая энергетика пока не способны выйти на необходимые масштабы выработки энергии, чтобы покрывать необходимые потребности человечества и заменить собой большую долю загрязняющих атмосферу электростанций.



По его мнению, единственный способ защитить атмосферу и сдержать опасные климатические изменения — повысить долю атомной энергетики в мировой выработке.

Нужно, чтобы 25% генерации были доступны, независимо от погоды. Деление ядра и термоядерный синтез — это действительно единственные вещи, которые могут работать в таких масштабах, — сказал он в интервью Australian Broadcasting Corporation.

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