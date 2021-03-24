Представляем десятый выпуск рубрики "Низкоуглеродное развитие"

Рады представить вашему вниманию десятый выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие».

В данной рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования, климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного развития в России и мире.

Мы надеемся на активное участие членов Сообщества и информационных партнеров в рубрике. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник.

Все выпуски рубрики «Низкоуглеродное развитие» доступны по ссылке.

Материалы выпуска №10:

У ветроэнергетики ЕС серьезная проблема: растущее сопротивление населения

Ветроэнергетика обеспечила 16,4% электроэнергии ЕС и Британии в 2020 году, но проблемы с получением разрешений, локдауны и изменения законодательства угрожают замедлить дальнейший рост.

В Дании в 2020 году ветер обеспечил почти половину всего объема электроэнергии, в Ирландии - 40%, а в Германии и Британии - по 27%.

Но даже несмотря на то, что в 2020 году было введено в эксплуатацию 14,7 ГВт, наблюдалось снижение количества ветроустановок, в основном наземных, из-за проблем в цепочке поставок и локдаунов.

Читать далее: ссылка.

Группа «Газпром» поставила покупателям первую в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральную партию СПГ

Сегодня Группа «Газпром» осуществила поставку первой в Атлантическом бассейне углеродно-нейтральной партии СПГ. Груз сжиженного газа российского производства был доставлен на терминал «Дрэгон» в Великобритании компанией «Газпром Глобал Эл-эн-джи Лимитед». Покупателем выступила компания «Ройял Датч Шелл».

По условиям соглашения, «Газпром» и «Шелл» совместно компенсируют углеродный след партии сертификатами на выбросы типа Verified Carbon Standard (VCS) и Climate, Community and Biodiversity (CCB). Используемые в сделке квоты на выбросы СО2 будут погашены. Таким образом, поставляемая в рамках сделки партия СПГ становится нейтральной с точки зрения выбросов в течение всего её жизненного цикла: от добычи и производства до транспортировки и конечного потребления.

Читать далее: ссылка.

Более 270 тысяч домохозяйств в Германии установили солнечные батареи на крыше вместе с накопителями энергии

Немецкая ассоциация солнечной индустрии BSW-Solar опубликовала данные, в соответствии с которыми в 2020 году в стране было установлено 88 тысяч бытовых накопителей, а их общее число достигло 272 тысяч. Ассоциация называет их «солнечными батареями» или «солнечными накопителями», поскольку каждая СНЭ устанавливается в качестве «приложения» к домашней солнечной электростанции (не исключаю, что встречаются и другие случаи, но они крайне редки и мне неизвестны).

Рекордный рост рынка в прошедшем году обусловлен бумом на рынке солнечных установок, а также снижением их стоимости. Все пока в пределах локального потребления - 2,4 ГВт накопителей. У 2030 году предполагается увеличить этот порог до 18 ГВт. Понятно, что это не решит проблему резервирования мощности в стране в целом, однако позволит обеспечить часть населения, преимущественно в собственных домах в сельской местности автономными системами жизнеобеспечения я тёплом и светом.

Источник: ссылка.

Японская инжиниринговая компания Mitsubishi Power разрабатывает газовую турбину мощностью 40 МВт, работающую на аммиаке

Японская инжиниринговая компания Mitsubishi Power разрабатывает газовую турбину мощностью 40 МВт, работающую на аммиаке, для выработки электроэнергии, которую планируется использовать в коммерческих целях после 2025 года.

Mitsubishi Power, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности японской Mitsubishi Heavy Industries, планирует коммерциализировать газотурбинную систему, которая сочетает в себе избирательное каталитическое восстановление с недавно разработанной технологией сжигания для ограничения выбросов оксидов азота, выделяемых при прямом сжигании аммиака. Компания нацелена на удовлетворение спроса на производство электроэнергии на местах на промышленных предприятиях и небольших электростанциях на удаленных островах по мере того, как Япония переходит на более чистые формы энергии.

Читать далее: ссылка.

Michelin объявила о намерении сделать процесс произ­водства шин на 100% экологичным к 2050 году

Michelin объявила о намерении сделать процесс произ­водства шин на 100% экологичным к 2050 году. Для этого в изготов­лении покрышек планируется задей­ствовать не только перера­ботанный пластик, но и биомассу — отходы древесного производства, рисовую шелуху и кукурузную солому.

Биомасса станет основным источником для получения бутадиена, который в свою очередь является ключевым компо­нентом используемых Michelin синтети­ческих каучуков. Сейчас компания производит бутадиен из нефти (по данным National Geographic, средне­стати­стиче­ская шина состоит из синтетиче­ских каучуков на 24%).

Планируется также задействовать в техно­логиче­ской цепочке вещества, извлека­емые из пластиковых отходов — скажем, упако­вочного материала или пластиковых бутылок.

Читать далее: ссылка.

Озеро Кепвари в Западной Австралии - отличный пример рекультивации земель после добычи полезных ископаемых

Член Всемирной угольной ассоциации Yancoal, оператор компании Premier Coal, открыл озеро через 50 лет после того, как на этом месте началась открытая разработка.

Восстановление Кепвари началось в 1980-х годах, хотя горные работы продолжались до 1996 года. Цель программы реабилитации была в создании самоподдерживающейся экосистемы, которая должна интегрироваться в окружающий ландшафт.

Озеро становится центром туризма и отдыха местного населения. Это помогает диверсификации экономики и появлению рабочих мест.

Вот наглядный пример понимания того, что угледобыча - только временное использование земли, достояния всех людей.

Источник: ссылка.

ESG – банкинг (ESG – Environmental. Social. Governance)

В.В. Высоков. ESG-БАНКИНГ: MADE IN RUSSIA: научно-практическое пособие. Ростов-на-Дону: издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020.- 44с.

Книга посвящена обзору практики использования бизнес-модели ESG – банкинга (ESG – Environmental. Social. Governance), которая становится все более популярной на мировой финансовой арене. ESG – банкинг фактически объединяет многочисленные идеи «зеленого», «этического», «ответственного», «устойчивого», «трансформационного» банкинга, которые взаимодополняют друг друга и разрабатывались как альтернатива спекулятивному банкингу. Обзор является учебным пособием для нового поколения банкиров, а список ссылок в конце книги – основой для самостоятельной работы студентов.

PRACTICAL RECOMMENDATIONS OF THE BANKING COMMUNITY ON THE INTRODUCTION OF ESG-BANKING IN RUSSIA, Ассоциация банков России, февраль 2021 года