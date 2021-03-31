Усть-Лабинские энергетики модернизируют распределительные сети

В 2021 году Усть-Лабинский филиал «Россети Кубань» проведет модернизацию распределительной сети Выселковского, Кореновского, Тбилисского и Усть-Лабинского районов Краснодарского края. Энергетики заменят более 46 км старого провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и произведут замену 1050 вводов в домовладения потребителей.

Как показывает многолетняя практика, использование СИП существенно повышает надежность энергоснабжения. Новый провод более устойчив к внешним воздействиям, менее подвержен образованию изморози в зимний период, а значит, затраты на обслуживание таких линий ниже по сравнению с обычными. Кроме того, самонесущий провод не представляет ценности для охотников за цветными металлами.

– Этот провод не имеет смысла воровать. Традиционный способ очистить изоляцию с помощью огня превратит СИП в кусок бесформенного металлопластика, который не примет ни один пункт приема металлолома. А еще к СИПу невозможно скрытно подключиться, что обеспечивает максимальную защиту от несанкционированных подключений к электрическим сетям, – пояснил директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.

На протяжении последних лет ремонтная деятельность Усть-Лабинских электрических сетей реализуется с применением комплексного подхода, который предусматривает проведение максимального объёма работ на отдельно взятой линии или подстанции. Планы ремонтов формируются на основе электронной базы данных электросетевых объектов. Ранее они утверждались в соответствии с нормативными сроками эксплуатации энергооборудования.