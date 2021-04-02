Фото: Dalian Konform Technical Company

Китайская компания Dalian Konform Technical Company Ltd. недавно разработала процесс “SSLB500” для компании Shenyang Furukawa Cable с использованием четырёх исходных стержней для наложения методом прессования алюминиевой оболочки на силовые кабели высокого напряжения.

Для процесса наложения гофрированной алюминиевой оболочки на силовые кабели высокого напряжения с использованием четырёх исходных стержней компания Dalian Konform использовала свои последние исследовательские разработки – создание непрерывной линии наложения оболочки“SSLB500” для компании Shenyang Furukawa Cable (дочерней компании Furukawa Electric). Непрерывный процесс наложения оболочки используется в последние годы для производства алюминиевой оболочки силовых кабелей высокого напряжения. При использовании разработанного ранее процесса два исходных стержня заправляются в два паза на одном колесе, в результате осуществляется двухканальный непрерывный процесс наложения оболочки. Максимальный диаметр кабельного продукта при использовании этого процесса составляет 165 мм. Однако, если диаметр кабеля в оболочке превышает 120 мм, возникают проблемы, такие как короткий срок службы технологического прессового инструмента, сложная конструкция прессовой головки, высокое давление прессования и низкая стабильность формования. Большинство этих проблем происходят из-за асимметрии прессовой головки и сложного потока металла.

Учёные из компании Dalian Konform разработали новый четырёхканальный процесс наложения оболочки. Пара колёс, каждый из которых имеет два паза, вращаются синхронно и направляют четыре стержня исходного материала через соответствующие каналы в сварочную камеру, где они свариваются вместе при высокой температуре под давлением и выходят через кольцеобразные прессовые матрицы, образуя слой защитной оболочки на внешней поверхности кабеля. Этот процесс рассчитан на рабочий диапазон диаметров от 60 мм до 180 мм и толщину стенок от 2 мм до 8 мм. Массовое производство силовых кабелей на напряжение 66 кВ сечением 400 мм2, напряжение 110 кВ сечением 1000 мм2 и напряжение 220 кВ сечением 2500 мм2 демонстрирует удовлетворительный результат с точки зрения стабильности формования, эффективности производства, качества алюминиевой оболочки для силовых кабелей высокого напряжения и энергопотребления. Правильная круглая форма наложенной методом прессования алюминиевой оболочки достигает 99%, отклонения толщины находятся в пределах ±5%. Средний выпуск продукции при производстве алюминиевой оболочки составляет 738 кг/ч, когда главный вал привода вращается со скоростью 6 об/мин ~ 7,5 об/мин, и скорость сгорания составляет около 5%. Среднее энергопотребление составляет 440 кВтч/т.

Генеральный директор компании Dalian Konform заявил, что успех процесса SSLB500 подтвердил преимущество четырёхканального процесса наложения оболочки по сравнению с другими процессами, представленными на рынке. В настоящее время компания занимается дальнейшей разработкой технологии наложения алюминиевой оболочки для других кабельных продуктов, таких как сверхпроводящий кабель Резерфорда, а также готова разрабатывать производственные линии в соответствии с требованиями клиентов.