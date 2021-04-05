Электроэнергетику часто критикуют за избыточные резервы. Есть ли планы по их снижению, рассказал 24 марта 2021 года заместить Министра энергетики РФ Павел Сниккарс на конференции «Российская энергетика: как обеспечить баланс в новых условиях».

«Это отражение действующих правил рынка – конкретная цена на сегодняшний момент. То есть у нас есть, возможно, излишняя генерация, которая приводит к снижению цены. Мы видим эту проблему. Надеюсь, закон о выводе неэффективной генерации из эксплуатации и подзаконные акты будут способствовать выходу с рынка тех станций, которые имеют достаточно небольшое число наработки и недостаточно эффективны с точки зрения надежности. Этому может помочь Demand response в его целевой конструкции, сами потребители будут снижать в максимальные часы нагрузки свое потребление, и мы сможем обойтись без так называемой пиковой генерации», — отметил он.

Павел Сниккарс подчеркнул, что работа с резервами вестись будет. Одним из оптимальных решений здесь представляется переход к порядку расчета резерва от директивно установленных коэффициентов к расчету балансовой надежности.

«Это более оптимально, на наш взгляд, и отражает текущую задачу по нахождению оптимума. Пересматривать правила КОМа в части того, чтобы обеспечивать надлежащую цену, пока считаем нецелесообразным, потому что пока мы не решили вопрос избытка, нет необходимости обеспечить всех генераторов определенным необходимыми денежными средствами. Поэтому мы не видим необходимости в реальных преобразованиях — существенных, кардинальных, новой реформе и перестройке всего процесса», - сказал заместитель Министра.

Оптимизация и те внешние вызовы, которые сегодня есть, полагает представитель Минэнерго, бесспорно, приведут к тому, что потребуется изменить указанную систему, адаптировать ее под действующую реальность.

«Надеюсь, этому будет способствовать и вывод излишней генерации, и наше нормативное регулирование в части порядка определения резервов. Это вопрос не только генерации, но и внутри сетей. Сто процентов над этим будем работать и, надеюсь, в ближайшее время предложим коллегам какой-то взвешенный проект нормативно-правового акта для того, чтобы он прошел достаточно широкий круг обсуждений по данному вопросу», — резюмировал Павел Сниккарс.

Источник: сайт газеты «Энергетика и промышленность России»