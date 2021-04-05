 
Модернизация

Энергоинститут готовит электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий

Энергоинститут готовит электромонтеров по ремонту и монтажу кабельных линий

5 апреля 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, ОБУЧЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Кубань

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На базе корпоративного энергетического института повышения квалификации компании «Россети Кубань» проходит плановое трехнедельное обучение по программе профессиональной подготовки «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий».  В группу вошли 16 специалистов компании «Россети Кубань».

Профессия электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий достаточно востребована. Ведь в специальности  «кабельщика» соединяются умение работать руками и навыки владения электротехническим оборудованием. При этом чрезвычайно важно качество, которое обеспечивается во время выполнения работ.

Профессиональное обучение, по данной программе, направлено на формирование компетенций, необходимых для поддержания требуемого технического состояния кабельных линий электропередачи, своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

Теоретическая подготовка уже пройдена, слушатели приступили к практическим занятиям на учебном полигоне института, где практику проводит опытный преподаватель Николай Мирошниченко. На занятиях слушатели занимаются разделкой кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, изучают все тонкости и особенности отдельных операций, отрабатывают  все этапы монтажа муфт.

В рамках курса консультировал слушателей и провел мастер-класс по монтажу кабельных муфт из сшитого полиэтилена приглашенный преподаватель-эксперт Сергей Ёлкин – представитель компании «Тайко Электроникс РУС» на Юге России.

- Компания, которую я представляю, широко известна по торговой марке муфт Raychem. Мы отличаемся тем, что занимаемся не только продвижением и продажей продукции, но и готовим кабельщиков. Так как, мало продать хорошую муфту, не менее важно ее качественно смонтировать. Именно такой подход позволит обеспечить долговременную надежную работу кабельной продукции в электрических сетях. От этого выиграют все, в том числе и потребители электроэнергии. Мы рады работать с компанией «Россети Кубань» и Энергетическим институтом и надеемся на дальнейшее сотрудничество,  -  рассказал Сергей Ёлкин.

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Источник: Россети Кубань

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