На базе корпоративного энергетического института повышения квалификации компании «Россети Кубань» проходит плановое трехнедельное обучение по программе профессиональной подготовки «Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий». В группу вошли 16 специалистов компании «Россети Кубань».

Профессия электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий достаточно востребована. Ведь в специальности «кабельщика» соединяются умение работать руками и навыки владения электротехническим оборудованием. При этом чрезвычайно важно качество, которое обеспечивается во время выполнения работ.

Профессиональное обучение, по данной программе, направлено на формирование компетенций, необходимых для поддержания требуемого технического состояния кабельных линий электропередачи, своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

Теоретическая подготовка уже пройдена, слушатели приступили к практическим занятиям на учебном полигоне института, где практику проводит опытный преподаватель Николай Мирошниченко. На занятиях слушатели занимаются разделкой кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, изучают все тонкости и особенности отдельных операций, отрабатывают все этапы монтажа муфт.

В рамках курса консультировал слушателей и провел мастер-класс по монтажу кабельных муфт из сшитого полиэтилена приглашенный преподаватель-эксперт Сергей Ёлкин – представитель компании «Тайко Электроникс РУС» на Юге России.