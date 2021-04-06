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В "Россети Ленэнерго" состоялся Совет директоров под председательством генерального директора "Россетей" Андрея Рюмина

В Россети Ленэнерго состоялся Совет директоров под председательством генерального директора Россетей Андрея Рюмина

6 апреля 2021, 17:45
Рубрика: Модернизация
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Ленэнерго

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Ключевым вопросом повестки стало обсуждение Регламента переустройства объектов «Россети Ленэнерго» по инициативе третьих лиц. Совет директоров компании утвердил внесение изменений в документ, которые упростят процедуру переустройства электросетевых коммуникаций, в том числе для строительства социально значимых объектов.

«Крайне важно оставаться открытыми к внешним запросам и не останавливаться в совершенствовании алгоритмов работы. В Северной столице и Ленобласти у нас налажен конструктивный диалог сетевой организации и властей, ведется строгий мониторинг и анализ обращений потребителей. Подобные решения дают возможность улучшить практику взаимодействия с заявителями, повысить оперативность и прозрачность работы», – отметил Андрей Рюмин.

Изменения предусматривают актуализацию взаимодействия с проектными и строительными организациями, работающими над социально значимыми и другими важными объектами Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Новая версия Регламента устанавливает иные принципы взаимодействия с юридическими и физическими лицами, а также учитывает требования Федерального закона от 31.07.2020 № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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Источник: Россети Ленэнерго

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