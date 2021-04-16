Итоги заочного Совета директоров РусГидро

14 апреля 2021 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «РусГидро» в заочной форме.

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Совет директоров утвердил бизнес-план и инвестиционную программу ПАО «РусГидро» на 2021 год, а также консолидированный бизнес-план и консолидированную инвестиционную программу Группы РусГидро на 2021-2025 годы, а также принял к сведению бизнес-план и инвестиционную программу Общества на 2022-2025 годы.

Инвестпрограмма Группы в период 2021-2025 годов предполагает ввод 1 851,77 МВт новой электрической мощности, 2 681,55 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию 135,23 км тепловых и 7 794,33 км электрических сетей.

В соответствии с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р, инвестиционной программой предусмотрено финансирование следующих ключевых проектов: строительство Хабаровской ТЭЦ-4, Артемовской ТЭЦ-2, второй очереди Якутской ГРЭС-2, реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2, строительство ВЛ 110 кВ Певек-Билибино (1 и 2 этапы), а также разработка проектной документации по проектам расширения Нерюнгринской ГРЭС и Партизанской ГРЭС.

В период с 2021 по 2025 год Группа РусГидро планирует завершение первого этапа строительства двух одноцепных высоковольтных линий 110 кВ Певек-Билибино, завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, малых гидростанций: Красногорской ГЭС-1 и ГЭС-2, МГЭС Псыгансу и др. Размер финансирования инвестиционной программы с учетом приоритетных проектов на территории Дальнего Востока составит 517,7 млрд рублей (с НДС). Инвестиционная программа сбалансирована по источникам финансирования.

В инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2021-2025 годы предусмотрено финансирование мероприятий по строительству новой генерации, техническому перевооружению и реконструкции действующих объектов гидрогенерации, направленных на повышение безопасности и технической надежности производственного оборудования, в объеме 310,1 млрд рублей (с НДС). Ввод электрической мощности составит 1 477,04 МВт, тепловой – 2 617,3 Гкал/ч. В течение пяти лет будет обеспечен ввод 185,84 МВт дополнительной мощности без строительства новых объектов генерации.

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Совет директоров утвердил перечень и целевые значения годовых КПЭ членов Правления ПАО «РусГидро» на 2021 год и целевые значения КПЭ Программы долгосрочной мотивации ПАО «РусГидро».

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Совет директоров принял к сведению проект консолидированной инвестиционной программы Группы РусГидро на 2022-2026 годы, корректировку 2021 года, источники их финансирования, а также предварительно одобрил проект инвестиционной программы ПАО «РусГидро» на 2022-2031 годы и проект корректировки 2021 года, поручил Председателю Правления – Генеральному директору РусГидро Виктору Хмарину обеспечить направление в Минэнерго России одобренных проектов инвестпрограммы.

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Совет директоров утвердил перечень проектов инвестиционной программы ПАО «РусГидро», по которым в 2021-2022 годах запланирован публичный технологический и ценовой аудит (ТЦА).

В перечень вошли работы по программе технического перевооружения и реконструкции Чиркейской, Ирганайской и Жигулевской ГЭС, строительству второй очереди Нерюнгринской ГРЭС, Артемовской ТЭЦ-2 и расширению Партизанской ГРЭС.

Совет директоров утвердил отчет о проведении ТЦА инвестиционных проектов Общества за 2020 год.

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Совет директоров принял к сведению информацию о крупных инвестиционных проектах РусГидро, сумма капитальных вложений по которым превышает 10 млрд рублей, в консолидированной инвестиционной программе Группы РусГидро на 2022-2026 годы и корректировке на 2021 год.

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Совет директоров принял к сведению результаты ежегодных плановых выездных проверок объектов Группы РусГидро, проведенных Минэнерго России в 2020 году.

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Совет директоров принял к сведению промежуточный отчет о проведении работ на Загорской ГАЭС-2.

На объекте продолжается бурение скважин под фундаментной плитой здания и нагнетание затвердевающих составов. Работы проводятся в несколько этапов, завершение запланировано на 2022 год. Решение о дальнейших действиях в отношении проекта строительства Загорской ГАЭС-2 будет принято по итогам работ по выравниванию здания станции.

ГАЭС-2 мощностью 840 МВт находится в Московской области, вблизи действующей Загорской ГАЭС. В сентябре 2013 года произошла непроектная осадка грунтов под зданием строящейся станции. Решение о выравнивании здания станции было принято Советом директоров РусГидро в декабре 2018 года. Работы осуществляет ООО «ТоннельГеоСтрой», которое было выбрано по результатам конкурсных процедур.

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Совет директоров одобрил реорганизацию АО «Малая Дмитровка» путем внесения 100% его акций в уставный капитал ООО «СНРГ» по цене, определенной независимым оценщиком.

Сделка позволит создать единый центр по управлению офисным фондом Группы РусГидро, снизить затраты на содержание компаний и оптимизировать структуру Группы РусГидро. У ПАО «РусГидро» сохраняется 100% контроль над объединенным юридическим лицом.

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Совет директоров одобрил сделки, необходимые для консолидации всего квазиказначейского пакета акций ПАО «РусГидро» на балансе АО «Гидроинвест» путем их выкупа у подконтрольных организаций: АО «Зарамагские ГЭС», АО «ЧиркейГЭСстрой», АО «РАО ЭС Востока», ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК».

Сделки направлены на оптимизацию структуры Группы РусГидро, урегулирование внутригрупповой задолженности и снижение кредитного портфеля. В настоящее время на балансе подконтрольных организаций находится 0,88% квазиказначейских акций ПАО «РусГидро». Цена выкупа 1 акции Общества у подконтрольных организаций равна средневзвешенной цене 1 акции на Московской бирже.

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В связи с произошедшими в феврале кадровыми изменениями в руководящем составе РусГидро Совет директоров прекратил полномочия Андрей Казаченкова и Сергея Васильева в составе комитетов по инвестициям, по стратегии, по вопросам развития энергетики Дальнего Востока и по надежности, энергоэффективности и инновациям и избрал в состав комитетов по инвестициям, по стратегии, по вопросам развития энергетики Дальнего Востока заместителя генерального директора по финансовому и корпоративно-правовому управлению Сергея Теребулина.

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Совет директоров утвердил отчет о заключенных ПАО «РусГидро» в 2020 году сделках с заинтересованностью.