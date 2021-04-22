Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» продолжают работу по профилактике электротравматизма сторонних лиц на объектах электроэнергетики. Особое внимание традиционно уделяется вопросам детской электробезопасности.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной вирусом COVID-19, в привычном формате уроки электробезопасности в регионе временно не проводятся. Для повышения энергетической грамотности школьников «Самарские распределительные сети» подготовили видеоурок, в котором рассказывается о простых правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

Видеоролик разделен на 3 блока, в которых энергетики в простой и понятной форме рассказывают о правилах поведения в быту и на улице. Дополняет урок видеоблок, в котором демонстрируется четыре наиболее опасные ситуации – рыбалка под ЛЭП, игры вблизи электроустановок, селфи под ЛЭП и нахождение в зоне оборванного провода.

Видеоурок направлен в Министерство образования и науки Самарской области как рекомендованный к показу на уроках ОБЖ и в рамках классных часов. Энергетики «Самарских распределительных сетей» продолжат также проводить факультативную методологическую поддержку учебных заведений региона.