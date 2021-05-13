Росатом и МЧС России подписали соглашение о сотрудничестве

12 мая в рамках салона «Комплексная безопасность - 2021» глава МЧС России Евгений Зиничев и генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подписали соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения соответствия требованиям пожарной безопасности сооружаемых АЭС.

В рамках соглашения планируется привести в соответствие нормативную базу, развить экспертное сопровождение в области обеспечения пожарной безопасности проектов атомных электростанций, провести контрольные испытания поставляемой пожарно-технической продукции для нужд проектируемых объектов.

«Совместная работа наших специалистов будет направлена на решение задач в реализации глобальных, технически сложных и наукоемких проектов Российской Федерации, а также будет являться одним из перспективных векторов развития науки в ведомстве», - сказал Евгений Зиничев.

Министр выразил уверенность в том, что подписание соглашения будет способствовать установлению долгосрочных партнерских отношений между МЧС России и Госкорпорацией «Росатом».

«В своей деятельности Росатом всегда ставит безопасность на первое место. Пожарная безопасность не является исключением. Мы многие годы успешно сотрудничаем с МЧС и используем этот опыт, в том числе, в зарубежных проектах. Ведь мы точно знаем, что российские требования к пожарной безопасности одни из самых жестких в мире. Новое соглашение о взаимодействии с МЧС позволит нам совершенствовать отечественную нормативно-правовую базу в области пожарной безопасности объектов использования атомной энергии с учетом международных требований. Использование опыта и авторитета МЧС России поможет усилить позиции Росатома на мировом рынке как поставщика оборудования и технологий, соответствующих всем современным требованиям безопасности», - отметил Алексей Лихачёв.

Выполнение договоренностей позволит преумножить экспертный и лабораторный потенциал научных и образовательных учреждениях МЧС России в области техносферной безопасности.

Источник: Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом»