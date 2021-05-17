Группа Legrand и сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ объявляют о запуске совместного конфигуратора электроустановочных изделий на платформе ритейлера. Конфигуратор поможет покупателю определиться с проектом электроустановочных изделий на любой стадии ремонта, сделать заказ онлайн и забрать его в удобное время в ближайшем гипермаркете ОБИ.

Возможность посмотреть, как будут выглядеть изделия Legrand в сборе (рамка + механизм) в дизайне помещения, – одна из полезных функций конфигуратора. Помимо этого, он сразу информирует о стоимости данных устройств в гипермаркетах ОБИ и дает возможность заказать необходимые комплекты, учитывая актуальный ассортимент в магазинах сети. В настоящий момент в конфигураторе представлены такие популярные серии, как Etika, Valena Classic, Valena Life и Valena Allure.

Конфигуратор отличается удобством подбора изделий Legrand. Интуитивно понятный интерфейс и наглядная визуализация сделают создание проекта простым и быстрым. Слева в конфигураторе расположено дизайн-поле. В нем можно выбрать ориентацию рамки и количество постов: от одного до пяти. Особенность конфигуратора – возможность загрузить свои обои и посмотреть, как будут выглядеть изделия в помещении. Также есть готовые фоны и выбор цвета покраски стен. Справа находится меню, в котором выбирается серия рамки с цветом и механизм: выключатели, силовые розетки, ТВ-/видео/аудио/телефонная розетки и другое.

«ОБИ всегда чутко следит за потребностями своих клиентов и предлагает им современные решения на рынке товаров для ремонта, которые помогают экономить время и делают процесс покупки максимально комфортным. Новый конфигуратор Legrand в интернет-магазине obi.ru – это удобный инструмент для комплексных покупок, с помощью которого легко самостоятельно собрать полный набор электрики для разных помещений или сразу на всю квартиру. Интерактивный интерфейс позволяет быстро сориентироваться в широком ассортименте и создать индивидуальный дизайн для своего интерьера, не выходя из дома», – отметили в компании ОБИ.

Александр Шихатов, Руководитель по работе с каналами DIY Группы Legrand:

«Это новый уровень сервиса, который мы рады предложить клиентам ОБИ. Выбрал, «примерил», забрал – три простых шага и ничего лишнего. Преимущества здесь налицо. Первое: покупатель заранее определяется с дизайном и наполнением проекта. Он четко представляет, как электроустановочные изделия Legrand будут выглядеть в его квартире или загородном доме. Второе: покупатель может выбрать удобный ему гипермаркет и проверить наличие позиций онлайн. Можно забрать заказ самостоятельно или оформить доставку. И третье: покупатель не тратит время перед полкой и останавливается на том, что ему действительно нужно».

Ассортимент конфигуратора будет регулярно расширяться другими сериями Legrand.