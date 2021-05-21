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На Гунибской и Гергебильской гидроэлектростанциях завершены капитальные ремонты гидроагрегатов

На Гунибской и Гергебильской гидроэлектростанциях завершены капитальные ремонты гидроагрегатов

21 мая 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РУСГИДРО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ПАО "РусГидро"

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В Дагестанском филиале РусГидро после капитального ремонта введены в работу гидроагрегат №1 Гунибской ГЭС и гидроагрегат №3 Гергебильской ГЭС, расположенных в горных районах республики на реке Каракойсу.

В соответствии с действующими нормативными требованиями после пяти лет эксплуатации, гидроэнергетики и специалисты Дагестанского филиала АО «Гидроремонт - ВКК» (входит в Группу РусГидро) отремонтировали турбины, генераторы и вспомогательное оборудование, а также выполнили профилактические работы по техническому обслуживанию релейной защиты и автоматики гидроагрегатов.

Кроме этого, в филиале завершен текущий ремонт гидроагрегата №1 Гельбахской ГЭС, гидроагрегатов № 4,5 и малого водосброса Гергебильской ГЭС.

В настоящее время в филиале продолжаются работы по капитальному ремонту гидроагрегата №4 Чиркейской ГЭС, где также проводится замена системы возбуждения генератора.

Все работы проводятся в соответствии с производственной программой и годовым графиком ремонтов основного оборудования Дагестанского филиала РусГидро на 2021 год, и направлены на повышение безопасности и надежности эксплуатации оборудования ГЭС.

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Источник: ПАО "РусГидро"

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