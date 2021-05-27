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"Россети ФСК ЕЭС" установила новое силовое оборудование на хакасской подстанции 220 кВ "Тёя", питающей южную ветку Транссиба

Россети ФСК ЕЭС установила новое силовое оборудование на хакасской подстанции 220 кВ Тёя, питающей южную ветку Транссиба

27 мая 2021, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ТРАНССИБ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ключевой этап реконструкции подстанции 220 кВ «Тёя», расположенной на юго-западе Республики Хакасия. Введены в работу трансформатор мощностью 16 МВА и линейная ячейка 220 кВ. Это обеспечило условия для подключения 215-километрового транзита, который строится для развития Транссиба. Также повышена надежность снабжения Изыхгольского железорудного месторождения и поселка Вершина Тёи, где находится тренировочная база сборных России по лыжным гонкам. Полностью работы будут завершены осенью 2021 года. Объем инвестиций – более 1 млрд рублей.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Тёя» связана со строительством линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная», которая входит в состав одного из нацпроектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р). Этот транзит позволит обеспечить внешнее электроснабжение южной ветки Транссиба, укрепит энергетические связи региона с Кемеровской областью.

На подстанции 220 кВ «Тёя» введено в работу современное оборудование российского производства. К новой линейной ячейке подключена 63-километровая линия электропередачи 220 кВ «Тёя – Югачи», которая является первым готовым участком транзита 220 кВ «Междуреченская – Степная».

На следующем этапе проекта будет установлен еще один трансформатор мощностью 16 МВА, смонтированы элегазовые и вакуумные выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожарной и экологической безопасностью. Оборудование будет подключено к новой автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Подстанция 220 кВ «Тёя» станет одним из первых магистральных центров питания Сибири, где в 2022 году внедрят дистанционное управление. Эта технология используется только на энергообъектах нового поколения, оснащенных современным оборудованием, цифровой связью и новейшими АСУ ТП. Дистанционное управление позволит значительно ускорить проведение плановых переключений, свести к минимуму риск ошибок персонала.

Также в рамках проекта «Россети ФСК ЕЭС» построит новые основные и вспомогательные здания подстанции, полностью модернизирует комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики с внедрением отечественного оборудования на микропроцессорной базе.

 

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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