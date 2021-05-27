«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила ключевой этап реконструкции подстанции 220 кВ «Тёя», расположенной на юго-западе Республики Хакасия. Введены в работу трансформатор мощностью 16 МВА и линейная ячейка 220 кВ. Это обеспечило условия для подключения 215-километрового транзита, который строится для развития Транссиба. Также повышена надежность снабжения Изыхгольского железорудного месторождения и поселка Вершина Тёи, где находится тренировочная база сборных России по лыжным гонкам. Полностью работы будут завершены осенью 2021 года. Объем инвестиций – более 1 млрд рублей.

Реконструкция подстанции 220 кВ «Тёя» связана со строительством линии электропередачи 220 кВ «Междуреченская – Степная», которая входит в состав одного из нацпроектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 №2101-р). Этот транзит позволит обеспечить внешнее электроснабжение южной ветки Транссиба, укрепит энергетические связи региона с Кемеровской областью.

На подстанции 220 кВ «Тёя» введено в работу современное оборудование российского производства. К новой линейной ячейке подключена 63-километровая линия электропередачи 220 кВ «Тёя – Югачи», которая является первым готовым участком транзита 220 кВ «Междуреченская – Степная».

На следующем этапе проекта будет установлен еще один трансформатор мощностью 16 МВА, смонтированы элегазовые и вакуумные выключатели, отличающиеся высокой надежностью, пожарной и экологической безопасностью. Оборудование будет подключено к новой автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ ТП).

Подстанция 220 кВ «Тёя» станет одним из первых магистральных центров питания Сибири, где в 2022 году внедрят дистанционное управление. Эта технология используется только на энергообъектах нового поколения, оснащенных современным оборудованием, цифровой связью и новейшими АСУ ТП. Дистанционное управление позволит значительно ускорить проведение плановых переключений, свести к минимуму риск ошибок персонала.

Также в рамках проекта «Россети ФСК ЕЭС» построит новые основные и вспомогательные здания подстанции, полностью модернизирует комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики с внедрением отечественного оборудования на микропроцессорной базе.