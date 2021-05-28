В Новосибирске подписали самый крупный контракт на производство оборудования для установки мирового уровня для фундаментальных и прикладных исследований - Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"). Стоимость контракта составляет почти 9 млрд рублей. Оборудование изготовит Институт ядерной физики СО РАН, сообщают пресс-службы Института катализа и Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.

"Директор Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, академик РАН Валерий Бухтияров и директор Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, академик РАН Павел Логачев подписали госконтракт на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса ЦКП "СКИФ". Сумма контракта составила почти 9 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Институт ядерной физики СО РАН произведет кольцо ускорителя периметром 476 м, фронтенды - устройства, которые позволяют вывести синхротронное излучение к исследовательским станциям, и ондуляторы, генерирующие излучение. Работы будут выполнены к 31 декабря 2023 года.

"Контракт подписан, и Институт ядерной физики СО РАН прорабатывает лучшие варианты изготовления этого оборудования. ИЯФ выполнит большую часть работ, но планируется привлекать и другие российские организации, например, для производства высокочастотных генераторов. Незначительная доля оборудования будет заказана за рубежом", - цитирует пресс-служба руководителя проектного офиса ЦКП "СКИФ" Евгения Левичева.

ЦКП "СКИФ" - уникальный по своим характеристикам источник синхротронного излучения поколения 4+. Центр создается в рамках национального проекта "Наука" и программы "Академгородок 2.0" в наукограде Кольцово. Он позволит проводить исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения в различных областях науки - химии, физики, материаловедения, биологии, геологии и т. д.