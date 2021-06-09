Кабельный завод Конкорд отмечает тридцатилетие

А. Гусев на заводе Конкорд, 2013 год А. Гусев и Н. Рябцев, RusCableCLUB 2014 год на заседании секции Кабельная промышленность в ГосДуме 2013 г М. Осокин и А. Гусев, декабрь 2015 года, Cabex

6 июня 2021 года коллектив ГК Конкорд отметил 30 лет с даты основания. ООО "Конкорд" – промышленное предприятие, специализирующееся на выпуске силовых и контрольных кабелей. По данным за 4 первых месяца 2021 года Конкорд входит в ТОП-10 производителей медесодержащей КПП (по весу металла), располагаясь на 8 позиции среди членов Ассоциации “Электрокабель”. Важной характеристикой компании является тот факт, что с момента регистрации юридическое лицо и месторасположение компании не менялось, все изменения реквизитов были связаны только с расширением территории и видов деятельности. Так как РусКабель много лет сотрудничал с заводом, а руководство предприятия поддерживало отраслевые проекты, которые проводил RusCable.Ru (Конкорд выступал партнером RusCableCLUB в 2013, 2014 и 2018 годах), к юбилею мы хотим напомнить читателям о предприятии и поздравить сотрудников с этой серьезной датой!

К своему тридцатилетию Группа компаний Конкорд (г. Смоленск) подошла с обновленным корпоративным сайтом. Сегодня в виртуальном представительстве предприятий можно узнать о продукции кабельного завода (38 марок), объемах переработки меди (1000 тн в месяц) и объеме производимой кабельно-проводниковой продукции около 10 000 км в месяц.



На предприятии трудятся 250 человек, есть свое производство кабельных компаундов под брендом LEKRON (40 тыс тн в год). Об этом производстве на базе Инженерного центра компании "ТехИнвест-М" мы писали в 2018 году большой технический репортаж . Как сказано на сайте завода – причиной создания своего производства полимеров стало отсутствие на рынке техрегулирования по сырью и материалам.

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Предприятие проходит модернизацию, новые производственные помещения возводятся с нуля по технологии VENTALL. Фото и видео презентации промплощадки к сожалению не представлены и в свободном доступе в Интернете их нет, но мы уверены – на заводе все растет и развивается. Общее представление о площадке в Смоленске можно получить из репортажа Александра Гусева 2013 года, надеемся, что читатели нашего портала будут иметь возможность посмотреть каким стал завод спустя 8 лет.

На Конкорде можно производить медные токопроводящие жилы 1,2 и 5 классов номинальным сечением до 300 кв.мм круглой и секторной формы с покровами на базе ПВХ, ПЭ, ТЭП и вулканизированных резин (в т.ч.с термобарьером на безе слюды), а также готовые изделия на их базе.

Безусловно, для потребителей продукции юбиляра главный “хит” от Конкорда всегда был и остается и ассоциируется с кабелем NYM – им удалось вывести историю с недостатками по качеству в преимущество. Кабель этой марки после громкого скандала стал сбалансированно стабильным по качеству и значительно более привлекательным по цене среди конкурентов. Кстати, сайт завода www.nym.ru.

Нельзя сказать, что предприятие ведет открытую маркетинговую политику – информации и новостей о предприятиях ГК довольно мало в сети, в соцсетях компания не имеет официальных представительств. Однако, Конкорд - частый участник профессиональных форумов и в сети можно встретить записи выступлений Николая Рябцева, заместителя директора по маркетингу и связям с общественностью. Николай много рассказывает о том, какую продукцию стоит выбирать электрику.

Предприятие гордится тем, что с 06 июня 1991г. не меняло своего ИНН и месторасположения, собственников, а также же тем, что завод не достояние советского прошлого. Начинали с простых проводов для Смоленска и Москвы. Затем освоили NUM и ВВГнг. Как пишут сотрудники предприятия ответственность компании и “тонус” команды формируют основные дилеры, пул которых сформировался с 2005 года. Это Элком-Электро, Минимакс, ЭТМ и Русский Свет.

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Номенклатурная линейка продукции Конкорда менялась согласно требованию рынка – освоили -LS, -LSLTx, -HF, -FR). Активно участвуют в теме ОКЛ (огнестойкие кабельные линии). Последней инновацией стало освоение кабелей типа КГ с покровами на основе вулканизированных резин.

С 2020 г. Конкорд заявляет о себе как Группа компаний «Конкорд», в которой ООО «Конкорд» реализует задачу разработки и производства кабельной продукции.

Коллектив медиахолдинга “РусКабель” поздравляет сотрудников предприятия и желает роста, развития и процветания!



