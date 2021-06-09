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Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательского комитета СИГРЭ C4

Приглашаем к работе в новых рабочих группах Исследовательского комитета СИГРЭ C4

9 июня 2021, 09:24
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, SC C4
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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ТК РНК СИГРЭ информирует:

1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):

C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.67_ Lightning Protection of Hybrid Overhead Lines;

C4 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C4.68_Electromagnetic Compatibility (EMC) issues in modern and future power systems.

2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.

3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт-представитель молодежной аудитории специалистов.

4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться в таблице по ссылке.

5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст подготовленные кандидатами документы:

SC C4 Chairperson: Zia EMIN, zia.emin@cigre.org

SC C4 Secretary: Genevieve LIETZ, g.lietz@ieee.org

Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

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Источник: РНК СИГРЭ

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