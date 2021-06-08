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Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе IV встречи "Клуба Экспертов" по вопросам рисков, технологий и цифровых решений для безопасности персонала

Представители НИК В3 РНК СИГРЭ приняли участие в работе IV встречи Клуба Экспертов по вопросам рисков, технологий и цифровых решений для безопасности персонала

8 июня 2021, 17:48
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, НИК В3
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: РНК СИГРЭ

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В период с 27 по 29 мая 2021 года представитель Национального исследовательского комитета В3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» Жилкина Ю.В. приняла участие в работе IV встречи «Клуба Экспертов» по вопросам рисков, технологий и цифровых решений для безопасности персонала и обмену опытом по эксплуатации средств индивидуальной защиты персонала в г. Калининград.

Организатором делового мероприятия выступила группа компаний «Энергоконтракт» - ведущий российский производитель и поставщик высокотехнологичных средств индивидуальной защиты от наиболее опасных профессиональных рисков.

Основной целью проведения конференции стала выработка совместных решений, направленных на обеспечение максимально надежной защиты сотрудников промышленных предприятий России и стран СНГ. Среди обсуждаемых тем на конференции – нормативно-правовые вопросы в сфере охраны труда, нюансы закупочной деятельности, тренды рынка СИЗ и тенденции развития защитной экипировки для пожарных и спасателей в России и за рубежом.

В числе участников присутствовали представители ДЗО ПАО «Россети», ООО «Газпром энергохолдинг», ОАО «РЖД», ПАО «Русгидро» и многие другие. Более 200 ведущих специалистов из России, а также из Казахстана, Грузии, Киргизии, Узбекистана и других стран, приехали в Калининград, чтобы обсудить успешный опыт, актуальные практики и проблемные вопросы охраны труда, безопасности персонала, закупок и снабжения.

В рамках деловой программы IV встречи «Клуба Экспертов» участники выслушали выступления главных инженеров, руководителей департаментов и отделов по Охране труда и Промышленной безопасности крупнейших топливно-энергетических, транспортных, нефтегазовых, металлургических и других компаний, обменялись практиками и получили информацию по техническим решениям, актуальным данным по законодательным и нормативным актам, а также обсудили мировые тренды и инновации в сфере СИЗ.

Большая часть деловой программы была посвящена цифровизации в охране труда. Заслушен опыт внедрения электронного наряда-допуска, как части реализации крупной федеральной программы «Цифровая трансформация 2030» в компании «Россети».

По итогам мероприятия организаторы предоставят подробный сборник тезисов выступлений и эксклюзивные данные презентаций спикеров, которые могут быть использованы в работе в дальнейшем. Узнать подробнее о концепции «Клуба Экспертов», а также ознакомиться с отчетом о прошедших ранее мероприятиях данного формата можно на сайте club.energocontract.ru

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Источник: РНК СИГРЭ

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