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АО "Мособлэнерго" отремонтирует 2,4 км линий электропередачи в Дедовске

АО Мособлэнерго отремонтирует 2,4 км линий электропередачи в Дедовске

17 июня 2021, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "Мособлэнерго"

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АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить участки воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 2,4 км в г. Дедовск Истринского городского округа. Работы проведутся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации сетей.

Ремонт запланирован на воздушной линии 0,4 кВ, расположенной на ул. Пушкинская. ВЛ обеспечивает электроснабжением жилые дома, канализационно-насосную станцию, церковь, а также административные здания, находящиеся на этой улице. Также в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует заменить участки воздушной линии электропередачи на улицах Маяковского, Калинина и Чайковского. От этой линии запитаны многоэтажные жилые дома, школа №3, котельная.

АО «Мособлэнерго» ежегодно реализует программу капитального ремонта в городских округах Подмосковья. В текущем году на территориях, обслуживаемых компанией, планируется отремонтировать 261 км ЛЭП 0,4-110 кВ и оборудование в 98 трансформаторных подстанциях.

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Источник: АО "Мособлэнерго"

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