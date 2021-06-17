АО «Мособлэнерго» в 2021 году планирует заменить участки воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 2,4 км в г. Дедовск Истринского городского округа. Работы проведутся в рамках программы капитального ремонта, реализуемой компанией, для повышения надежности электроснабжения потребителей и безопасности эксплуатации сетей.

Ремонт запланирован на воздушной линии 0,4 кВ, расположенной на ул. Пушкинская. ВЛ обеспечивает электроснабжением жилые дома, канализационно-насосную станцию, церковь, а также административные здания, находящиеся на этой улице. Также в текущем году АО «Мособлэнерго» планирует заменить участки воздушной линии электропередачи на улицах Маяковского, Калинина и Чайковского. От этой линии запитаны многоэтажные жилые дома, школа №3, котельная.

АО «Мособлэнерго» ежегодно реализует программу капитального ремонта в городских округах Подмосковья. В текущем году на территориях, обслуживаемых компанией, планируется отремонтировать 261 км ЛЭП 0,4-110 кВ и оборудование в 98 трансформаторных подстанциях.