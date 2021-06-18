«Россети Северный Кавказ» продолжают активную работу по предотвращению хищений электроэнергии майнинг-фермами. Регионом-лидером по количеству любителей несанкционированного подключения к электросетям для получения криптовалюты остаётся Дагестан.

Только в июне текущего года специалисты Департамента обеспечения безопасности энергокомпании совместно с представителями правоохранительных органов пресекли в республике ещё 2 случая майнинг-хищения электроэнергии. Суммарный объём обнаруженного неучтенного потребления эннргоресурса превысил 6,4 млн киловатт-часов. Ущерб, причиненный электросетевому комплексу республики, составил порядка 30 млн рублей. Оба факта обнаружены в селе Нечаевка Кизилюртовского района.

Энерговоры оплатят штраф и выставленный счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем. Кроме того, им может грозить уголовная ответственность.

Только с начала года «Россети Северный Кавказ» уже выявили в Дагестане 13 случаев хищения электроэнергии майнерами. Объем похищенного энергоресурса превысил 8,3 млн киловатт–часов на сумму порядка 35,4 млн рублей.

Энергокомпания уделяет повышенное внимание выявлению и предотвращению подобных фактов, ведь неучтённое потребление электроэнергии напрямую влияет на качество и надёжность электроснабжения потребителей. Оно может провоцировать аварийные ситуации на энергообъектах и быть причиной низкого напряжения в сети. Кроме того, действия нарушителей могут повлечь угрозу для здоровья и жизни окружающих.