В рамках реализации инвестиционной программы специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» построили участок линии электропередачи 10 кВ для подключения к сетям нового микрорайона в селе Чапаевском Прикубанского района КЧР.

Это муниципальное образование, расположенное на границе с Черкесском, – одно из самых густонаселённых пригородных сёл Карачаево-Черкесии с населением около 5,5 тысячи человек.

Необходимость в строительстве новой линии электропередачи и монтаже трансформаторной подстанции возникла в связи с интенсивной застройкой микрорайона. В последние годы здесь наблюдается масштабное строительство частных жилых домов на участках, розданных в том числе в рамках федеральной программы «Молодая семья». В связи с этим отмечался рост энергопотребления, существующей схемы энергоснабжения уже было недостаточно для надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Для решения проблемы на место выезжал директор филиала Александр Лысенко, после чего был определен объем работы. Энергетики построили участок линии электропередачи 10 кВ протяженностью около одного километра с применением безопасного и надежного самонесущего изолированного провода. Специалисты также смонтировали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.

В результате жители двух протяженных улиц на окраине села получили дополнительную мощность и качественное электроснабжение.