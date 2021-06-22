RusCable Review №73 – Взрывоопасный ГОСТ,
22 июня 2021, 13:15
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
В рамках реализации инвестиционной программы специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» построили участок линии электропередачи 10 кВ для подключения к сетям нового микрорайона в селе Чапаевском Прикубанского района КЧР.
Это муниципальное образование, расположенное на границе с Черкесском, – одно из самых густонаселённых пригородных сёл Карачаево-Черкесии с населением около 5,5 тысячи человек.
Необходимость в строительстве новой линии электропередачи и монтаже трансформаторной подстанции возникла в связи с интенсивной застройкой микрорайона. В последние годы здесь наблюдается масштабное строительство частных жилых домов на участках, розданных в том числе в рамках федеральной программы «Молодая семья». В связи с этим отмечался рост энергопотребления, существующей схемы энергоснабжения уже было недостаточно для надёжного и бесперебойного электроснабжения потребителей.
Для решения проблемы на место выезжал директор филиала Александр Лысенко, после чего был определен объем работы. Энергетики построили участок линии электропередачи 10 кВ протяженностью около одного километра с применением безопасного и надежного самонесущего изолированного провода. Специалисты также смонтировали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ.
В результате жители двух протяженных улиц на окраине села получили дополнительную мощность и качественное электроснабжение.
«Хотим выразить слова благодарности компании «Россети Северный Кавказ» и особенно за личное участие директору филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Лысенко Александру Петровичу. В селе Чапаевском по улицам Молодежная и Дружбы проведена высоковольтная линия электропередачи, в которой мы очень нуждались!», - такие слова благодарности направили в адрес энергокомпании сельчане после завершения монтажных работ.
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