Программное обеспечение и технологические решения все больше влияют на успех предприятий. Четкий, понятный, прозрачный и простой учет, эффективная система планирования, оценки и управления ресурсами, а также каналами коммуникаций для кабельщиков - это способ стать эффективнее и расти в условиях турбулентности рынка.

Первый июльский эфир RusCable Live будет про цифровые технологии, учет, сервис и аналитику. Гостями эфира станут:

Анна Тарасова - директор по развитию бизнеса 1С компании Международной IT-консалтинговой компании Columbus - разработчика и интегратора системы Columbus.Кабель на базе продуктов 1С и Ortems , которая успешно работает на крупных кабельных предприятиях. Александр Гусев - генеральный директор медиахолдинга “Рускабель” с большими обновлениями отраслевого рейтинга RusCable Trust Level.

В главных новостях недели обсудим большой репортаж WIRE Russia 2021, реакцию на публикации по полимерам и рост числа “обмана” со стороны кабельных заводов, а еще посмотрим на обзор Варламова с завода “Москабель” и узнаем о проклятье щелевого фидера в спецматериале о тендере в Московском метро.

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Евгения Амелехина (Kabel.FM)

▶ Подключайтесь завтра к эфиру в 11:00 на любой удобной вам платформе:

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