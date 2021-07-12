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Мы часто отвечаем на вопрос: "Почему у вас дороже чем у…". Евгений Плесовских рассказал о формировании дилерской сети и ценовой политике "КОСТРОМАКАБЕЛЬ"

Евгений Плесовских и Руслан Смирнов

Российский производитель оптического кабеля «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» принял участие в выставке «Связь-2021».

На стенде компания представила оптические шнуры и кабельные сборки, а также бренд телекоммуникационных конструкций и решений для ЦОДов – NTSS.

Репортеры RusCable.ru Сергей Кузьминов и Евгения Амелихина побывали на выставке, заглянули на стенд производителя и пообщались с генеральным директором завода «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» Евгением Плесовских. Евгений поделился планами, рассказал о формировании дилерской сети, создании обучающего контента, модернизации производства и ценовой политике компании.

Узнайте все детали из развернутого интервью

Завод «КОСТРОМАКАБЕЛЬ» - изготовитель кабельной продукции в России основан в 2016 году. Возможности завода позволяют выпускать широкий ассортимент кабельной продукции различных типов и модификаций. Разновидность "легких" оптических кабелей связи разработана с учетом дополнительных требований заказчиков.

Группа компаний "ЭМИЛИНК" является ведущим российским производителем и поставщиком телекоммуникационного оборудования, светотехнических изделий, волоконно-оптических, медных компонентов и решений для СКС.

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