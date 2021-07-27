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"Россети ФСК ЕЭС" приступила к финальному этапу реконструкции крупнейшего центра питания юга России

Россети ФСК ЕЭС приступила к финальному этапу реконструкции крупнейшего центра питания юга России

27 июля 2021, 13:30
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

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На подстанции 500 кВ «Тихорецк», которая обеспечивает электроснабжение Краснодара и связи энергосистем Кубани, Ставрополья и Ростовской области, построят комплектные элегазовые распределительные устройства (РУ) 220 и 110 кВ, обновят силовое оборудование. Это уже третий этап реконструкции. Общая стоимость работ – 4,2 млрд рублей.

Проект решает несколько задач: повысится надежность энергообъекта, появится возможность увеличить мощность присоединения крупных потребителей – агрокомплекса «Зеленая линия», тяговых подстанций РЖД и др.

Ранее на подстанции установили новое силовое оборудование общей мощностью 605 МВА, построили комплектное элегазовое РУ 330 кВ, смонтировали современную автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП). В рамках финального этапа также будут построены закрытые РУ 10 и 6 кВ, заменен еще один трансформатор мощностью 63 МВА на современный аналог.

Центр питания расположен в черте Тихорецка, применение комплектных элегазовых РУ очень важно для города. Такое оборудование характеризуется высокой надежностью, экологичностью, пожаробезопасностью, низким уровнем шума.

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Источник: Россети ФСК ЕЭС

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