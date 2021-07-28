Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по оценке эффективности функционирования энергетической отрасли, подготовленном ассоциацией "НП Совет Рынка". Вместе со столицей в пятерку лидеров вошли Забайкальский край, Калужская, Белгородская и Новгородская области, сообщил ТАСС в четверг министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

"Сегодня энергосистема Москвы является одним из самых экономически эффективных, динамично развивающихся и финансово устойчивых топливно-энергетических хозяйств, оснащенных передовыми технологиями и высококвалифицированными кадрами. С 2020 года в городе реализуется программа перспективного развития электроэнергетики, разработанная с учетом генерального плана Москвы и схем развития территорий Новой Москвы. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию электросетевых объектов в 2020-2025 годы составит более 136,32 млрд рублей, из которых 38,14 млрд рублей - инвестиции в новое строительство", - прокомментировал Пуртов.

Он добавил, что департаментом постоянно проводится работа по прогнозированию электро- и теплопотребления Москвы с целью оптимизации режимов работы основного оборудования энергетической системы города, что позволяет повысить эффективность работы и за счет экономии объемов электро- и теплопотребления сдерживать рост тарифов для потребителей Москвы. Для соблюдения принципов экономической обоснованности тарифов и баланса интересов разных категорий потребителей департамент проводит поэтапную работу по выравниванию тарифов на электро- и теплоэнергию и сокращению перекрестного субсидирования населения за счет прочих потребителей.

"В энергосистеме Москвы насчитывается 177 электроподстанций напряжением 110-220-500 кВ. Общая протяженность высоковольтных электрических сетей города составляет почти 3,2 тыс. км, из которых около 52% приходится на воздушные и 48% - на кабельные линии. В системе энергоснабжения города работают 27 электростанций суммарной установочной мощностью 10,87 ГВт, в том числе восемь электростанций работает на возобновляемых источниках энергии и местных видах топлива. Это малые ГЭС, электростанции при мусоросжигательных заводах и на очистных сооружениях", - сообщили ТАСС в пресс-службе экономического комплекса столицы.

Там добавили, что в соответствии с программой перспективного развития электроэнергетики города Москвы до 2025 года планируется ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и вывод устаревших; проведение модернизации генерирующего оборудования; реконструкция и повышение надежности существующих объектов электросетевого хозяйства.

О рейтинге

Ежегодный интегральный рейтинг "Субъекты Российской Федерации: точность прогнозирования электропотребления, схема и программа развития электроэнергетики, схема теплоснабжения административного центра, расчеты на розничных рынках электрической энергии, перекрестное субсидирование" готовится ассоциацией "НП Совет Рынка" с 2018 года. Рейтинг определяет регионы России, имеющие наилучшие сводные показатели по основным параметрам функционирования рынка электроэнергетики в 2019-2020 годах. В рейтинге учитывалось наличие схемы и программы развития электроэнергетической системы, точность прогнозирования электропотребления региона, изменение величины перекрестного субсидирования и другие показатели.