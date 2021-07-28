«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 2,3 млрд рублей строительство жилого комплекса «Кранц-Сити» в Зеленоградске – курортном районе Калининградской области. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта ГК «Балтийский парус».

Жилой комплекс будет состоять из шести пятиэтажных домов, рассчитанных на 986 квартир. Первую очередь строительства планируется сдать в первом квартале 2023 года, вторую – в третьем квартале 2025 года.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Калининградской области с использованием эскроу возводится 80% новостроек (1187 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 1498 тыс. «квадратов» жилья.