Масштабные работы проводятся на участках этой автодороги между селами Тюнгюлю и Чурапча.

Устройство твердого покрытия ведется на отрезке с 78-го по 90-й км (готовность объекта — 41%), а на участке км 148 – км 163 — асфальтирование и установка линии наружного освещения, автобусных остановок, тротуаров (статус работ — 63%). Кроме того, начаты работы на объектах км 90 — км 135, км 142 – км 148, ввод в эксплуатацию которых намечен на 2022 год. По окончанию указанных дорожных работ в следующем году будет обеспечен проезд по асфальтобетонному покрытию на участке Нижний Бестях – Чурапча.

В Томпонском районе между пгт. Хандыга и с. Теплый Ключ на участке капитального ремонта км 465 – км 470 (выполнено 50% от общего объема работ) укрепляют откосы насыпи у водопропускных труб и берегозащитных сооружений, а также монтаж асфальтобетонного завода. На участке ремонта км 868 – км 879 (объект готов на 50%) специалисты восстанавливают основание и покрытие дорожной одежды.

До конца текущего строительного сезона дорожники приведут к нормативу подходы к ледовой переправе через р. Лена со стороны г. Якутска (км 5 – км 6) и п. Нижний Бестях (км 18 – км 20) с устройством капитального типа покрытия из железобетонных плит.

На объектах реконструкции «Заячья петля» (км 662 – км 692) и «Нерский прижим» (км 1121 – км 1142) общей протяженностью 47 км ведется расширение проезжей части с проведением большого объема буровзрывных работ, а также устройство малых искусственных сооружений. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2024 год. В результате пропускная способность этих участков увеличится, а проезд по ним станет еще безопаснее, благодаря устранению ненормативных радиусов поворотов.

В сентябре 2020 года в эксплуатацию после капитального ремонта введен участок км 50 – км 65 федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма». Годом ранее в нормативное состояние были приведены участки км 36 – км 50 и км 65 – км 78 общей протяженностью 27 км. В результате выполненных работ асфальтобетонное покрытие устроено на участке Нижний Бестях — Тюнгюлю в Мегино-Кангаласском улусе.