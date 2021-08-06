Согласно данным Совета по водородным технологиям (Hydrogen Council)* и консалтинговой компании McKinsey, на развитие проектов в области водородной энергетики в ближайшем десятилетии будет направлено порядка $ 500 млрд глобальных инвестиций, что обусловлено всплеском активности в данной области в первой половине 2021 г. Как сообщается, с февраля 2021 г. по настоящее время количество реализуемых проектов в области водородной энергетики по всему миру увеличилось на 131 проект и достигло 359.

Порядка 70% инвестиций будет направлено на производство «зеленого» водорода, вырабатываемого с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), остальная часть – на развитие производства водорода из ископаемого топлива и применение технологий улавливания и хранения углерода (carbon capture and storage, CCS). Согласно прогнозам, рост активности в водородной энергетике и усиление мер по борьбе с глобальным потеплением будут способствовать увеличению производства низкоуглеродного водорода до более 10 млн т в год к 2030 г., что на 60% выше прогнозных показателей, опубликованных в феврале текущего года.

По словам председателя и главного исполнительного директора французской компании Air Liquide и сопредседателя Совета по водородным технологиям Бенуа Потье, в рамках реализации национальных программ по достижению углеродной нейтральности проекты в сфере водородной энергетики становятся ключевыми объектами инвестиционного планирования. В настоящее время в области водородной энергетики лидирует Европа с 80% долей новых проектов, однако другие регионы мира также усиливают свое присутствие на водородном рынке, реализуя все большее количество проектов.

Порядка $150 млрд, что составляет около 30% от общего объема инвестиций, классифицируются как «зрелые», т.е. инвестируемые в проекты, находятся в эксплуатации или на стадии строительства и планирования, либо принятия окончательного инвестиционного решения. На долю европейского рынка приходится больше половины заявленных проектов и около $ 130 млрд инвестиций. Тем временем Китай, нацеленный на достижение углеродной нейтральности к 2060 г. и прохождение пика выбросов CO2 до 2030 г., как ожидается, станет «центром производства водорода» («hydrogen powerhouse») в ближайшие годы. К 2025 г. доля водорода в энергобалансе страны может составить 10%. В настоящее время официально заявлено о 53 «зрелых» крупномасштабных проектах, на реализацию которых выделено $ 17 млрд инвестиций.

Между тем, США, занимающие второе место в мире после Китая по объему выбросов CO2, возвращаются к обязательствам, принятым в рамках Парижского соглашения по климату, и заявляют о сокращении выбросов CO2 как минимум на 50% к 2030 г., чтобы достичь нулевого уровня выбросов к середине столетия. На значительное снижение стоимости производства водорода направляются правительственные ресурсы. Способствовать дальнейшему притоку инвестиций в водородную энергетику будет также план модернизации и развития инфраструктуры страны, накануне прошедший процедурное голосование в Сенате США. По словам исполнительного директора Совета по водородным технологиям Дэрила Уилсона, крупномасштабные проекты по производству «чистого» водорода, обеспечивающие около трети общего роста потребления водорода, ожидаемого в следующем десятилетии, являются ответом на многочисленные призывы к решительным действиям по борьбе с изменением климата.

Информационно-аналитический ресурс NS Energy

* Глобальная инициатива 92 ведущих энергетических, транспортных, промышленных и инвестиционных компаний с единым и долгосрочным видением развития водородной энергетики. Hydrogen Council проводит ежегодное мероприятие для генеральных директоров, на котором генеральные директора и представители высшего руководства организаций-членов встречаются, чтобы обсудить работу за предыдущий год и провести мозговой штурм, чтобы ускорить выполнение миссии Совета.