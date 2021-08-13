Клеммы вводные КВМ IEK® предназначены для создания проходных соединений групп автоматических выключателей, проведения питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов в электрощитах и электроустановках напряжением до 400 В.

Преимущества клемм вводных КВМ IEK®

Удобное подведение питания к модульным аппаратам.

Широкий диапазон рабочих температур: от —40 до +50 °C.

Возможность подведения проводников большого сечения — до 50 мм².

Материал токоведущих частей клемм:

КВМ 4-25 мм² — медь,

КВМ 16-50 мм² — латунь.

Технические характеристики клемм вводных КВМ IEK®