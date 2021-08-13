RusCable Insider #233 - Философия переработки VOLTA.
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13 августа 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника
Источник: Группа компаний IEK
Клеммы вводные КВМ IEK® предназначены для создания проходных соединений групп автоматических выключателей, проведения питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов в электрощитах и электроустановках напряжением до 400 В.
Преимущества клемм вводных КВМ IEK®
Технические характеристики клемм вводных КВМ IEK®
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