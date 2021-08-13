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Клеммы вводные КВМ IEK® – простое подключение модульного электрооборудования в электрощитах

Клеммы вводные КВМ IEK® – простое подключение модульного электрооборудования в электрощитах

13 августа 2021, 09:48
Рубрика: Компании
Метки: IEK GROUP
Отрасль: Электротехника 
Источник: Группа компаний IEK

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Клеммы вводные КВМ IEK® предназначены для создания проходных соединений групп автоматических выключателей, проведения питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов в электрощитах и электроустановках напряжением до 400 В.

Преимущества клемм вводных КВМ IEK®

  • Удобное подведение питания к модульным аппаратам.
  • Широкий диапазон рабочих температур: от —40 до +50 °C.
  • Возможность подведения проводников большого сечения — до 50 мм².
  • Материал токоведущих частей клемм:
  • КВМ 4-25 мм² — медь,
  • КВМ 16-50 мм² — латунь.

Технические характеристики клемм вводных КВМ IEK®

  • Номинальный ток: 100 А.
  • Номинальное напряжение: 400 В.
  • Материал винтовых зажимов: латунь.
  • Покрытие: лужение.
  • Сторона присоединения проводника: фронтальная.
  • Срок службы 15 лет.
  • Гарантия 5 лет.

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Источник: Группа компаний IEK

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