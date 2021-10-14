В рамках Российской энергетической недели обсудили влияние цифровой трансформации на повышение эффективности компаний топливно-энергетического комплекса в условиях усиления конкуренции и реализации климатической повестки. И.о. заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» Константин Кравченко на сессии "Цифровая трансформация ТЭК: как извлечь выгоду?" обратил внимание на вызовы, которые возникают перед электроэнергетической отраслью при масштабировании современных технологий, в том числе связанные с информационной безопасностью.

Участие в дискуссии также приняли заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, разработчики интеллектуальных систем для энергетики, представители профильных ассоциаций и компаний отрасли.

«Применение высокоавтоматизированных решений и технологий удаленного обслуживания электросетевого комплекса требует фокуса на обеспечение информационной безопасности и снижения зависимости от зарубежных поставщиков инновационных решений. В этой связи создание новых цифровых продуктов для инфраструктурной компании должно решаться с учетом политики импортозамещения», - заключил Константин Кравченко.

Отмечено, что пандемия коронавируса привела к повышению интереса к технологиям дистанционного мониторинга и управления электросетевыми объектами, сервисам для удаленного взаимодействия с потребителями компаний Группы «Россети», коммуникаций сотрудников.

Это стимулировало развитие мобильных клиентских сервисов, внедрение проектов обследования сетей с использованием «беспилотников», систем машинного зрения и видеонаблюдения. В настоящее время технологии удаленного присутствия успешно применяются при шеф-монтаже отдельных видов оборудования. Также в России началось тиражирование проекта «Цифровой электромонтер», которые «оцифрует» процессы организации работы линейного персонала.

Цифровая трансформация позволит не только повысить надежность энергоснабжения потребителей, но и значительно улучшить качество условий труда сотрудников, в т.ч. за счет создания современных высокотехнологичных рабочих мест с повышенным удобством и безопасностью работы.