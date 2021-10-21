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Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год

Опубликована информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год

21 октября 2021, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС, ОТБОР МОЩНОСТИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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На специализированном технологическом сайте «Конкурентный отбор мощности» опубликована Информация, необходимая для проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год.

Информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год, сформирована в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172 и действующими по состоянию на 21.10.2021. В случае вступления в силу соответствующих изменений информация, необходимая для проведения КОМ на 2027 год, будет актуализирована и опубликована в установленном порядке.

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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