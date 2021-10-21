В Северске на строящемся модуле фабрикации/рефабрикации (МФР) ядерного топлива завершен монтаж оборудования транспортной системы линии карботермического синтеза. Приемочная комиссия подтвердила, что монтажные работы выполнены качественно и своевременно, смонтированное оборудование полностью соответствует требованиям конструкторской и проектной документации.

МФР является первым объектом опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК) с замкнутым ядерным топливным циклом и реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300, создающимся на Сибирском химическом комбинате (АО «СХК», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Северск Томской области). В производстве нитридного уран-плутониевого СНУП-топлива будут задействованы четыре технологические линии: линия карботермического синтеза смешанного нитрида урана и плутония, линия изготовления таблеток СНУП-топлива, линия сборки твэлов и линия производства топливных кассет.

Смонтированная транспортная система связывает между собой участки, на которых формируется нитридная крупка. Оборудование транспортной системы разработано и изготовлено АО «СвердНИИхиммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш»).

Ранее в 2021 году был завершен монтаж участка дозирования, смешения и грануляции таблеток СНУП-топлива. До конца года на объекте планируется установить в проектное положение оборудование еще восьми участков линий карботермического синтеза и изготовления таблеток, а также полностью завершить монтаж оборудования участка прессования шашек.

Помимо МФР в состав опытно-демонстрационного энергокомплекса по проекту «Прорыв» войдут энергоблок БРЕСТ-ОД-300 и модуль по переработке облученного топлива. Впервые в мировой практике на одной площадке будут построены АЭС с реактором на быстрых нейтронах и пристанционный замкнутый ядерный топливный цикл. Облученное топливо после переработки будет направляться на рефабрикацию (то есть, повторное изготовление свежего топлива) – таким образом эта система постепенно станет практически автономной и независимой от внешних поставок энергоресурсов.

Сибирский химический комбинат (АО «СХК»; г. Северск) объединяет четыре завода по обращению с ядерными материалами. Одно из основных направлений работы СХК – обеспечение потребностей атомных электростанций в уране для ядерного топлива. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» www.atomsib.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. В этом году компания отмечает свой юбилей – 25 лет. Созданная в 1996 году, сегодня компания является одним из крупнейших поставщиков топлива для мировой атомной энергетики, продолжает укреплять позиции, воплощая новые производственные проекты. За всю историю ТВЭЛ со стороны заказчиков не было ни одной рекламации на качество продукции.

Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru