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Приморская ГРЭС по итогам трех кварталов 2021 года сократила расход мазута

Приморская ГРЭС по итогам трех кварталов 2021 года сократила расход мазута

22 октября 2021, 15:15
Рубрика: Модернизация
Метки: СГК, ПРИМОРСКАЯ ГРЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Сибирская генерирующая компания

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По результатам 9 месяцев 2021 года Приморская ГРЭС Сибирской генерирующей компании использовала 2 832 тонны мазута. Это на 10,3% меньше аналогичного периода прошлого года. Станция снизила выбросы мазутной золы в атмосферу. На уменьшение расхода жидкого топлива повлиял качественно выполненный ремонт генерирующего оборудования.

Больше всего снизилось использование мазута в технологическом процессе при выработке электроэнергии и тепла. За три квартала прошлого года на это потребовалась 461 тонна, в этом году — 166 тонн мазута. Такое снижение произошло после выполнения ремонтов на газоходах котлоагрегатов.

Во второй половине 2020 года энергетики заменили металл внутренних газоходов котлов в 100%-ном объеме на пятом энергоблоке и 50% от общего объема на шестом энергоблоке. В первой половине 2021 года обновили на 100% внутренние и наружные газоходы первого энергоблока и на 50% внутренние на восьмом энергоблоке. Кроме этого, в ходе ремонтов улучшили состояние мелющих вентиляторов и, как следствие, повысили коэффициент работоспособности пылесистем.

Реализовать такую объемную ремонтную программу позволило наличие материалов в необходимом количестве, а также привлечение дополнительного ремонтного персонала из специализированных подрядных организаций, в частности генподрядчика СГК — компании «Сибирьэнергоремонт».

Еще на 96 тонн Приморская ГРЭС сократила использование мазута в результате уменьшения количества пусков энергоблоков. За три квартала прошлого года на это было использовано 2 450 тонн жидкого топлива, а за аналогичный период текущего года — 2 354 тонны. Увеличение непрерывной работы энергоблоков и, следовательно, снижение частоты пусковых операций проводилось в соответствии с заданиями Системного оператора ОДУ Востока из-за растущей потребности региона в электроэнергии.

В летние месяцы станция несла нагрузку, сопоставимую с зимними значениями. Выработка электроэнергии Приморской ГРЭС за 9 месяцев 2021 года составила 3 750,4 миллиона киловатт-часов, что на 4,4 % больше, чем годом ранее.

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Источник: Сибирская генерирующая компания

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