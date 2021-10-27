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Казанский аграрный университет получит новое общежитие

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Казани общежития Аграрного университета. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Образованное в 1922 году как Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства, учебное заведение неоднократно меняло свою структуру. В 1995 году ему, как крупному учебно-научному центру в области подготовки специалистов для сельского хозяйства, был присвоен статус академии, а в 2006-м вуз получил новое название: Казанский государственный аграрный университет. В его структуру входят Институт механизации и технического сервиса, Институт экономики, агрономический факультет и факультет лесного хозяйства и экологии.

Проектной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, запланировано строительство нового общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета. Его 16-этажное здание будет построено в Приволжском районе Казани, рядом с Фермерским лесом.

На первом этаже общежития предусмотрены медицинские, спортивные, хозяйственные и административные помещения, а также группа помещений жилого блока. На этажах со второго по пятнадцатый разместятся жилые блоки со вспомогательными помещениями. Студенты будут жить в двух- и трехкомнатных блоках с кухней и санузлом. На втором, четвертом и восьмом этажах для проживания людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены трехкомнатные универсальные жилые блоки с увеличенными проходами и дверными проемами, а также специально оборудованными санузлами.

Новое общежитие Казанского аграрного университета рассчитано на 620 мест. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «МостафПроектСтрой».

Фото: Wikimapia

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Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"

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