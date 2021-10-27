Казанский аграрный университет получит новое общежитие

ПРЕМЬЕРА клипа RusCable.Ru
Кабельщики здесь! (2021, feat. RusCable Review, prod Kabel.FM)
27 октября 2021, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Казани общежития Аграрного университета. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.
Образованное в 1922 году как Казанский институт сельского хозяйства и лесоводства, учебное заведение неоднократно меняло свою структуру. В 1995 году ему, как крупному учебно-научному центру в области подготовки специалистов для сельского хозяйства, был присвоен статус академии, а в 2006-м вуз получил новое название: Казанский государственный аграрный университет. В его структуру входят Институт механизации и технического сервиса, Институт экономики, агрономический факультет и факультет лесного хозяйства и экологии.
Проектной документацией, которую рассмотрела Главгосэкспертиза России, запланировано строительство нового общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета. Его 16-этажное здание будет построено в Приволжском районе Казани, рядом с Фермерским лесом.
На первом этаже общежития предусмотрены медицинские, спортивные, хозяйственные и административные помещения, а также группа помещений жилого блока. На этажах со второго по пятнадцатый разместятся жилые блоки со вспомогательными помещениями. Студенты будут жить в двух- и трехкомнатных блоках с кухней и санузлом. На втором, четвертом и восьмом этажах для проживания людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены трехкомнатные универсальные жилые блоки с увеличенными проходами и дверными проемами, а также специально оборудованными санузлами.
Новое общежитие Казанского аграрного университета рассчитано на 620 мест. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета. Проектную документацию подготовило ООО «МостафПроектСтрой».
Фото: Wikimapia
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter