Достижение углеродной нейтральности при устойчивом росте экономики – такие цели заявлены в новой стратегии низкоуглеродного развития, которую своим распоряжением утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Документ подготовлен в рамках указа Президента.

«Реализация климатических проектов начнётся уже со следующего года, – отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами 1 ноября. – Предстоит не только внедрить более щадящие с экологической точки зрения решения, но и увеличить поглощение парниковых газов нашими лесами и другими природными экосистемами, а также перейти к сбору и переработке углекислого газа».

«России необходимо добиться признания принципа технологической нейтральности при низкоуглеродном развитии на международном уровне. Для нашей страны это крайне важно, потому что мы считаем низкоуглеродной атомную энергетику. Также мы считаем крайне важным добиться взаимного признания углеродных единиц, которые эмитированы в разных странах, а также чтобы был оборот этих единиц, потому что, с нашей точки зрения, это открывает наиболее эффективный путь к реализации климатической политики», – прокомментировал министр экономического развития России Максим Решетников.

В стратегии заложены два сценария – инерционный и целевой (интенсивный). Целевой сценарий взят за основу. Минэкономразвития России планирует разработать план мероприятий по реализации стратегии в течение шести месяцев. Сценарии отличаются наборами мер по декарбонизации российской экономики.

В целевом сценарии в качестве ключевой задачи обозначено обеспечение конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода.

Макроэкономические условия целевого сценария предполагают опережающие темпы роста неэнергетического экспорта (до 4,4% ежегодно). Вклад в устойчивый рост экономики будут вносить как опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал (3,7% ежегодно), так и стабильный рост реальных располагаемых доходов (2,5% ежегодно). При этом ожидается более умеренное, чем в инерционном сценарии, падение энергетического экспорта с 2030 года, в том числе за счёт переориентации на продукцию высокого передела и реализации мер по повышению конкурентоспособности российского энергетического экспорта на внешних рынках.

В результате ежегодные темпы роста экономики остаются выше среднемировых до 2050 года (до 3% в год).

Реализация целевого сценария потребует инвестиций в снижение выбросов парниковых газов в объёме около 1% ВВП в 2022–2030 годах и до 1,5–2% ВВП в 2031–2050 годах. Среди мероприятий по декарбонизации заявлено оказание мер поддержки в отношении внедрения, тиражирования и масштабирования низко- и безуглеродных технологий, стимулирование использования вторичных энергоресурсов, изменение налоговой, таможенной и бюджетной политики, развитие зелёного финансирования, меры по сохранению и увеличению поглощающей способности лесов и иных экосистем, поддержка технологий улавливания, использования и утилизации парниковых газов.

Таким образом, в рамках целевого сценария станет возможным рост экономики при уменьшении выбросов парниковых газов: к 2050 году на 60% от уровня 2019-го и на 80% от уровня 1990 года. Дальнейшая реализация этого сценария позволит России достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

С 2023 года в России планируется запустить систему обязательной углеродной отчётности для предприятий, добавил Председатель Правительства.