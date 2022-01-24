 
Компании

"Норникель" снизил выпуск никеля в 2021 году на 18%

Норникель снизил выпуск никеля в 2021 году на 18%

24 января 2022, 14:14
Рубрика: Компании
Метки: НОРНИКЕЛЬ
Отрасль: Металлургия 
Источник: ПРАЙМ

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
267

"Норникель" за 2021 год снизил выпуск никеля по сравнению с годом ранее на 18%, до 193 тысяч тонн, палладия — на 7%, до 2,616 миллиона унций, следует из сообщения компании. Производство меди сократилось на 16%, до 193 тысяч тонн. Выпуск платины уменьшился на 8%, до 641 тысячи унций.

В четвертом квартале прошлого года выпуск никеля вырос относительно предыдущего квартала на 25%, до 62,7 тысячи тонн, меди — на 3%, до 119 тысяч тонн. Выпуск палладия вырос на 18%, до 704 тысяч унций, платины — на 23%, до 178 тысяч унций.

Компания также подтвердила ранее озвученный производственный план на 2022 год, в соответствии с которым выпуск никеля прогнозируется на уровне 205-215 тысяч тонн, меди — 365-385 тысяч тонн, паплладия — 2,451-2,708 миллиона унций, платины — 604-667 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: ПРАЙМ

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Компании
В московском филиале Кабельного Завода 24.01.2022
В московском филиале Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" состоялась рабочая встреча руководителей отд...
Mixer попал в ТОП-200 экспортёров года 24.01.2022
Mixer попал в ТОП-200 экспортёров года
АО 24.01.2022
АО "ЮМЭК" вошло в сотню компаний Челябинской области – лидеров по объему чистой прибыли за 2020 год
Акция на силовые кабели в исполнении 24.01.2022
Акция на силовые кабели в исполнении "LSLTx" до 31 марта
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно