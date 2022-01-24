"Норникель" снизил выпуск никеля в 2021 году на 18%

"Норникель" за 2021 год снизил выпуск никеля по сравнению с годом ранее на 18%, до 193 тысяч тонн, палладия — на 7%, до 2,616 миллиона унций, следует из сообщения компании. Производство меди сократилось на 16%, до 193 тысяч тонн. Выпуск платины уменьшился на 8%, до 641 тысячи унций.

В четвертом квартале прошлого года выпуск никеля вырос относительно предыдущего квартала на 25%, до 62,7 тысячи тонн, меди — на 3%, до 119 тысяч тонн. Выпуск палладия вырос на 18%, до 704 тысяч унций, платины — на 23%, до 178 тысяч унций.

Компания также подтвердила ранее озвученный производственный план на 2022 год, в соответствии с которым выпуск никеля прогнозируется на уровне 205-215 тысяч тонн, меди — 365-385 тысяч тонн, паплладия — 2,451-2,708 миллиона унций, платины — 604-667 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.