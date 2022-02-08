Филиалы Системного оператора ОДУ Урала и Свердловское РДУ совместно с филиалом «Россети ФСК ЕЭС» МЭС Урала приступили к выполнению функций дистанционного управления оборудованием двух подстанций (ПС) 500 кВ Емелино и Исеть. Это первые на территории области энергообъекты такого класса напряжения, на которых реализована инновационная технология дистанционного управления оборудованием.

Подстанции Исеть и Емелино являются узловыми центрами энергоснабжения в Объединенной энергосистеме Урала. ПС 500 кВ Емелино обеспечивает электроэнергией промышленные районы Свердловской области – предприятия Первоуральска, Ревды, Полевского и Екатеринбурга. ПС 500 кВ Исеть – центр питания ряда крупных производств Свердловской области и металлургической отрасли Южного Урала.

После ввода системы в промышленную эксплуатацию диспетчерский персонал ОДУ Урала и Свердловского РДУ получили возможность дистанционного управления коммутационным оборудованием и заземляющими разъединителями подстанций из диспетчерских центров в соответствии с перечнем распределения функций по дистанционному управлению между филиалами Системного оператора и Свердловским предприятием МЭС Урала.

Внедрение автоматизированного дистанционного управления оборудованием подстанций Емелино и Исеть позволяет повысить надежность работы ОЭС Урала и качество управления ее электроэнергетическим режимом за счет сокращения времени производства оперативных переключений, снижения риска ошибочных действий персонала, увеличения скорости реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети.

В ходе реализации проекта специалисты ОДУ Урала и Свердловского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технических заданий на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, включающей в себя технические решения по созданию автоматизированных систем дистанционного управления. Совместно с представителями компании «Россети ФСК ЕЭС» проведена необходимая настройка АСУ ТП подстанций, оперативно-информационного комплекса (ОИК) в ОДУ Урала и Свердловском РДУ, а также программного обеспечения в центре управления сетями (ЦУС) Свердловского предприятия МЭС Урала. Протестированы системы обмена телеметрической информацией и реализованы дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности.

Специалисты ОДУ Урала, Свердловского РДУ и МЭС Урала совместно разработали типовые программы переключений для ЛЭП и оборудования подстанций, на основе которых были подготовлены автоматизированные программы переключений (АПП). Также была актуализирована и введена в действие необходимая техническая документация, проведено дополнительное обучение диспетчерского и оперативного персонала.

Началу эксплуатации новой системы предшествовали ее комплексные испытания, в подготовке и проведении которых участвовали специалисты Системного оператора. В ходе испытаний Свердловское РДУ обеспечило необходимые схемно-режимные условия в энергосистеме региона.

Внедрение дистанционного управления – один из приоритетных проектов Системного оператора в сфере цифровизации. Так, в электросетевом комплексе ЕЭС России в соответствии с согласованными с сетевыми компаниями планами-графиками до 2025 года предполагается организовать автоматизированное дистанционное управление оборудованием свыше 200 подстанций. В числе основных эффектов от реализации проектов – повышение качества управления электроэнергетическим режимом, сокращение времени восстановления нормальной схемно-режимной ситуации в случае технологических нарушений, снижение расходов на эксплуатацию и ремонт оборудования.