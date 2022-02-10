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Кабмин расширяет льготы для технологических компаний

Кабмин расширяет льготы для технологических компаний

10 февраля 2022, 15:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОСПОДДЕРЖКА
Источник: ТАСС

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Российские компании, которые активно внедряют инновации, вкладываются в научные исследования и поддерживают стартапы, смогут получить дополнительные льготы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он отметил, что кабмин продолжает работу по совершенствованию законодательства в интересах бизнеса.

"К сегодняшнему заседанию подготовлены поправки в Налоговый кодекс, которые вводят льготы для целого ряда компаний. Это позволит организациям не платить налог на прибыль за создание результатов интеллектуальной деятельности при условии, что авторские права на имущество выявлены с 1 января текущего года", - рассказал глава кабмина.

Льготный режим будет действовать для крупных компаний в течение трех лет, а для малого и среднего бизнеса - пяти лет.

"Таким образом, преимущество от этих льгот получат именно те предприниматели, которые активно внедряют новые разработки последнего поколения, вкладываются в научные исследования и развивают стартапы", - пояснил Мишустин.

Он напомнил, что ранее о необходимости оказывать господдержку таким технологиям говорил президент РФ Владимир Путин. Премьер добавил, что подобный режим уже вводился четыре года назад, льгота действовала два года. "И даже за такой небольшой период [она] помогла повысить уровень защиты интересов российских правообладателей", - указал он.

Мишустин подчеркнул, что сейчас власти РФ не просто возобновляют льготный режим, но и увеличивают срок его действия. Это важно, чтобы все предприниматели успели оформить свои права и таким образом повысили объем нематериальных активов российских компаний, сделав их более привлекательными для инвесторов, для выхода на внешние рынки, пояснил он.

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Источник: ТАСС

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