IT-технопарк планируется открыть в Омске до конца 2022 года

Власти Омской области намерены до конца года открыть в Омске ИТ-технопарк. Как сообщила пресс-служба правительства региона, якорным резидентом парка планирует стать холдинг "ЭР-Телеком".

"Разработана концепция IT-технопарка, определена площадка под его размещение и уже ведется разработка эскизного проектирования. Якорным резидентом планирует стать "ЭР-Телеком", также в числе резидентов будут ключевые IT-компании региона. Запустить технопарк планируется в конце текущего года. Правительство Омской области будет оказывать всю необходимую помощь, чтобы уложиться в сроки", - сообщила пресс-служба.

Как отметили в правительстве, технопарк объединит все компании цифровой направленности в едином современном пространстве с развитой инфраструктурой, институтами поддержки стартапов и выставочным центром.