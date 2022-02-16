IT-технопарк планируется открыть в Омске до конца 2022 года

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16 февраля 2022, 18:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ЭР-ТЕЛЕКОМ, IT-ПАРК, ТЕХНОПАРК
Отрасль: IT Строительство
Источник: ТАСС
Власти Омской области намерены до конца года открыть в Омске ИТ-технопарк. Как сообщила пресс-служба правительства региона, якорным резидентом парка планирует стать холдинг "ЭР-Телеком".
"Разработана концепция IT-технопарка, определена площадка под его размещение и уже ведется разработка эскизного проектирования. Якорным резидентом планирует стать "ЭР-Телеком", также в числе резидентов будут ключевые IT-компании региона. Запустить технопарк планируется в конце текущего года. Правительство Омской области будет оказывать всю необходимую помощь, чтобы уложиться в сроки", - сообщила пресс-служба.
Как отметили в правительстве, технопарк объединит все компании цифровой направленности в едином современном пространстве с развитой инфраструктурой, институтами поддержки стартапов и выставочным центром.
"Технопарк ориентирован на разработку новых высокотехнологичных продуктов в отраслях экономики с высоким инновационным потенциалом, а основной деятельностью резидентов технопарков станет развитие "цифровой экономики" и "цифровых производств", а также биотехнологий", - подчеркнули власти.
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