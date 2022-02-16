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В столице Кабардино-Балкарии появится стационарный ледовый каток

В столице Кабардино-Балкарии появится стационарный ледовый каток

16 февраля 2022, 16:00
Рубрика: Контракты
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, КБР
Отрасль: Строительство 
Источник: kbrria.ru

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Министерство строительства и ЖКХ КБР объявило тендер на возведение в Нальчике ледового дворца, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в среду в пресс-службе ведомства.

Накануне на сайте госзакупок было размещено извещение о конкурсе на строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике. По проекту каток будет располагаться в парке Победы по улице 2-й Таманской дивизии, в прибрежной зоне реки Нальчик. В двухэтажном здании полезной площадью более 3700 кв. м будет размещаться ледовая арена 28×56 метров, трибуна на 317 посадочных мест, тренажерный зал и зал для фитнеса, гардеробные с душевыми и санузлами, сушилки, пункт проката инвентаря, административные и технические помещения.

«Ледовая арена ориентирована на проведение тренировочных занятий по хоккею с шайбой, по фигурному катанию и посещение катка любителями активного отдыха», - уточнил собеседник агентства.

Итоги тендера будут подведены 9 марта текущего года. Начальная цена лота - более 370 миллионов рублей. Финансироваться строительство будет из федерального и республиканского бюджетов. Ввести каток в строй планируется в конце 2024 года.

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Источник: kbrria.ru

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