Министерство строительства и ЖКХ КБР объявило тендер на возведение в Нальчике ледового дворца, - сообщили РИА «Кабардино-Балкария» в среду в пресс-службе ведомства.

Накануне на сайте госзакупок было размещено извещение о конкурсе на строительство крытого катка с искусственным льдом в Нальчике. По проекту каток будет располагаться в парке Победы по улице 2-й Таманской дивизии, в прибрежной зоне реки Нальчик. В двухэтажном здании полезной площадью более 3700 кв. м будет размещаться ледовая арена 28×56 метров, трибуна на 317 посадочных мест, тренажерный зал и зал для фитнеса, гардеробные с душевыми и санузлами, сушилки, пункт проката инвентаря, административные и технические помещения.

«Ледовая арена ориентирована на проведение тренировочных занятий по хоккею с шайбой, по фигурному катанию и посещение катка любителями активного отдыха», - уточнил собеседник агентства.

Итоги тендера будут подведены 9 марта текущего года. Начальная цена лота - более 370 миллионов рублей. Финансироваться строительство будет из федерального и республиканского бюджетов. Ввести каток в строй планируется в конце 2024 года.