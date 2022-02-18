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Александр Новак провёл заседание рабочей группы по Александр Новак провёл заседание рабочей группы по развитию водородной энергетики в России водородной энергетики в России

Александр Новак провёл заседание рабочей группы по Александр Новак провёл заседание рабочей группы по развитию водородной энергетики в России водородной энергетики в России

18 февраля 2022, 10:11
Рубрика: Встречи
Метки: ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АЛЕКСАНДР НОВАК, ВИЭ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: government.ru

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В ходе заседания обсуждались перспективы развития водородной энергетики и технологический потенциал России в отрасли.

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание межведомственной рабочей группы по развитию водородной энергетики. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго России, федеральных органов исполнительной власти, энергетических компаний, научных центров.

Одной из тем заседания стало обсуждение проекта Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации и проекта Технологической стратегии развития водородной отрасли Российской Федерации до 2035 года. Также обсуждались возможности российских компаний по реализации проектов в сфере водородной энергетики.

В будущем Россия намерена занять существенную долю на мировом рынке водорода. Александр Новак отметил, что в работе над созданием водородных технологий в России участвуют многие ФОИВ и профильные структуры.

«Реализация комплексной программы развития отрасли низкоуглеродного водорода позволит России к 2030 году наработать собственные компетенции в водородной отрасли, обеспечить выход технологий на рынки оборудования, в том числе ЕАЭС, сохранить статус глобальной энергетической державы», – подчеркнул Александр Новак.

Вице-премьер добавил, что развитие технологий – ключевой фактор снижения стоимости российского водорода.

«В настоящее время уже запущена работа по утверждению отраслевых стандартов по водородным технологиям, а также по улавливанию и закачке СО2. Более 120 стандартов должно быть создано на паритетной основе в ближайшие три года. Это позволит сформировать основу для создания новых производств. Будут подготовлены высококвалифицированные кадры для отрасли. Для поддержки развития водородных технологий также планируется создать профильные национальные лаборатории и инжиниринговые центры. Будут выбраны приоритетные водородные технологии для освоения в России», – отметил вице-премьер.

В части водородной энергетики успешно развивается международное сотрудничество.

«Подписаны соглашения с Германией, Японией и ОАЭ. Мы планируем максимально эффективно использовать международные инструменты, при этом одно из условий взаимодействия с иностранными партнёрами – локализация технологий непосредственно в России», – подчеркнул Александр Новак.

По итогам заседания вице-премьер поручил доработать проект Комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики в Российской Федерации с точки зрения целевых показателей и сроков их достижения.

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Источник: government.ru

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