«Россети Тюмень» приступили к выполнению ремонтной программы на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В течение года энергетики проведут техническое обслуживание и ремонт 29 высоковольтных подстанций и 21 линии электропередачи протяженностью около 120 км. На эти цели компания направит около 90 млн рублей.

В настоящее время энергетики начали работы по замене 5 опор воздушных линий классом напряжения 110 кВ в Советском районе ХМАО-Югры. Всего в 2022 году специалисты «Россети Тюмень» усилят порядка 95 опор, заменят более 1 000 изоляторов и отремонтируют 98 фундаментов. Кроме того, планируется расчистить около 800 гектаров охранных зон высоковольтных ЛЭП от поросли и кустарников.

В рамках ремонтной кампании в текущем году энергетики организуют техническое обслуживание всех подстанций урайского филиала «Россети Тюмень»: будут отремонтированы 117 трансформаторов, 419 выключателей и 337 разъединителей.

Урайские электрические сети обеспечивают электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай и Югорск – всего более 155 тысяч человек. Своевременная подготовка энергооборудования позволит филиалу «Россети Тюмень» успешно пройти осенне-зимний период.