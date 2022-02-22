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Урайский филиал "Россети Тюмень" приступил к новой ремонтной кампании 2022 года

Урайский филиал Россети Тюмень приступил к новой ремонтной кампании 2022 года

22 февраля 2022, 16:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Тюмень

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«Россети Тюмень» приступили к выполнению ремонтной программы на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В течение года энергетики проведут техническое обслуживание и ремонт 29 высоковольтных подстанций и 21 линии электропередачи протяженностью около 120 км. На эти цели компания направит около 90 млн рублей.

В настоящее время энергетики начали работы по замене 5 опор воздушных линий классом напряжения 110 кВ в Советском районе ХМАО-Югры. Всего в 2022 году специалисты «Россети Тюмень» усилят порядка 95 опор, заменят более 1 000 изоляторов и отремонтируют 98 фундаментов. Кроме того, планируется расчистить около 800 гектаров охранных зон высоковольтных ЛЭП от поросли и кустарников.

В рамках ремонтной кампании в текущем году энергетики организуют техническое обслуживание всех подстанций урайского филиала «Россети Тюмень»: будут отремонтированы 117 трансформаторов, 419 выключателей и 337 разъединителей.

Урайские электрические сети обеспечивают электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, города Урай и Югорск – всего более 155 тысяч человек. Своевременная подготовка энергооборудования позволит филиалу «Россети Тюмень» успешно пройти осенне-зимний период.

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Источник: Россети Тюмень

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