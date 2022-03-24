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"Ростелеком" выиграл суд с МРСК о прокладке оптоволоконного интернета в районах Воронежской области

Госкомпания «Ростелеком» одержала верх в длившемся с 2019 года в арбитражном суде Воронежской области споре с ПАО «МРСК Центра» (структура госкомпании «Россети») о тарифах на размещение сетей интернета на опорах и линиях электропередач (ЛЭП) МРСК в регионе. Об этом сообщается в опубликованном определении суда.

Иск был удовлетворен, но частично: суд согласовал стоимость доступа для «Ростелекома» к инфраструктуре МРСК для размещения оптоволоконных кабелей в 39,08 руб. в месяц за одну опору ВЛ 0,4 кВ и в 58,9 руб. за опору ВЛ 6 (10) кВ. Первоначально государственная телеком-компания настаивала на стоимости аренды в 30,5 руб. в месяц за любой вид опоры.

Срок подачи апелляции у МРСК уже истек

Первоначально компания «Ростелеком» пожаловалась в арбитражный суд и ФАС на МРСК Центра за увеличение стоимости аренды опор линий электропередач, на которых провайдер прокладывает оптоволоконные кабели в районах Воронежской области. В «Ростелекоме» указывали, что решение суда в их пользу позволит не увеличивать тарифы для населения. Энергетики, в свою очередь, заявляли, что провайдеры часто размещают свое оборудование на электросетях тайно, что создает угрозу жизни монтажников и может привести к отключениям света.

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Источник: Коммерсантъ

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