Во вторник прошла очередная встреча главы региона с руководителем энергокомпании.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг и генеральный директор ПАО «Россети Сибирь» Павел Акилин обсудили приоритетные стройки республики, в частности – технологическое присоединение к электросетям новых строящихся микрорайонов в Кызыле: «Московского», «Иркутского», «70-летия Победы», «Спутник», «Спутник 2», а также техприсоединение важных инвестиционных проектов промышленной и социальной сфер региона.

Павел Акилин озвучил объем инвестиций в электроэнергетику Тывы в 2022 году:

«Мы продолжаем инвестировать в электросети республики. В этом году мы направим 335 миллионов рублей на реконструкцию и модернизацию сетей. Под особым контролем подключение новых многоквартирных домов в Кызыле, детских садов и других социально значимых объектов».

В рамках ремонтной программы 2022 года будет продолжена работа по ремонту и замене оборудования: трансформаторных подстанций, опор, изоляторов, провода.

Еще одним вопросом, который они обсудили, стало включение Кызыла в федеральную программу «Чистый воздух». Вероятно, что будет рассматриваться подключение частных домов к электрокотлам для снижения уровня загазованности воздуха. Такое массовое подключение требует основательной подготовительной работы – реконструкция энергосетей. Ховалыг и Акилин условились, что изучат данный вопрос и обе стороны проведут работу по предварительным расчетам и предстоящим объёмам реконструкции сетей.

Напомним, в числе крупнейших выполненных проектов «Россети Сибирь» в Тыве – масштабная реконструкция сетей 0,4-35 кВ с внедрением системы интеллектуального учёта электроэнергии и строительство высокоавтоматизированной подстанции в поселке Каа-Хем.