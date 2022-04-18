Пермский "Инкаб" начнет выпускать кабели для сетей 5G

Пермское ООО «Инкаб» планирует вывести на рынок новые конструкции оптического кабеля, а также гибридные кабели для сетей 5G. Для производства этой продукции компания намерена использовать льготный заем Фонда развития промышленности (ФРП).

Как сообщает пресс-служба ФРП, экспертный совет фонда уже одобрил предоставление ООО «Инкаб» льготного займа в размере 692,2 млн руб. Помимо компонентов для сетей 5G, компания будет выпускать продукцию для нефтегазовой отрасли, в частности кабель для диагностики неисправностей и протечек в шахтах и трубопроводах.

Для энергетических компаний начнется выпуск магистральных кабелей «сухого» исполнения, то есть без гидрофобного геля внутри. Сейчас такой тип изделий производят только в Северной Америке. Клиентами пермского предприятия выступают «Ростелеком», МТС, МГТС, «Мегафон», «Билайн», «ЭР-Телеком», «Роснефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Транснефть», «Россети», СУЭК и другие.

ООО «Инкаб» — головная компания группы. Основана в 2007 году. «Инкаб» производит оптический кабель для всех отраслей и любых сфер применения. Производственные площадки группы находятся в Перми (Россия), Эрфурте (Германия) и Арлингтоне (США). Доля на рынке РФ и СНГ — около 30%.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ